Fucsovics Márton megdolgozott a 130 millió forintjáért

Szeptember végén Lewis Hamilton az Orosz Nagydíjon újabb mérföldkőhöz érkezett pályafutása során: Szocsiban szerezte meg a 100. futamgyőzelmét, és ezzel az összetettben visszavette a vezetést Max Verstappentől, két ponttal ismét nála volt az előny. Az már a szezon elején látszott, hogy a Mercedesnek idén komoly vetélytársa lesz a Red Bull – vagy mondjuk inkább azt, hogy Hamiltonnak Verstappen. Az első öt futamból a hétszeres világbajnok, címvédő brit hármat, a holland kettőt húzott be, és a folytatásban sem nagyon osztottak lapot másnak. Az összetettben hol egyikük, hol másikuk állt az élen, de Verstappen a mexikói győzelmével, négy futammal a vége előtt 19 pontos előnyre tett szert. Igen ám, de ezután Hamiltont intették le háromszor az élen, így alakult ki a holtverseny a szezonzáró előtt, amire a Formula–1 történetében csak egyszer, 1974-ben volt példa. Ám akkor valójában nem is lett különösebben izgalmas a végjáték, Emerson Fittipaldinak a negyedik hely is elég volt a koronához, mert riválisa, Clay Regazzoni végig szenvedett az autójával, és végül négy kör hátránnyal fejezte be azt a futamot.

Micsoda végjáték Abu-Dzabiban!

Őszintén szólva most, Abu-Dzabiban is azt hihettük négy körrel a vége előtt, hogy a versenyben biztosan vezető Hamiltontól már nem lehet elvenni a nyolcadik vb-címét, de megkaptuk a Formula–1 történetének egyik legdrámaibb végjátékát. Amihez leginkább a 2008-as fogható: akkor a szezonzáró Brazil Nagydíjon a futamgyőztes Felipe Massa (Ferrari) a célvonalon áthaladva már világbajnoknak hitte magát, és abban a pillanatban az is volt. Ám Hamilton – akkor még a McLaren pilótájaként – az utolsó kanyarban a szakadó esőben utolérte a száraz pályára való gumikon csúszkáló Timo Glockot (Toyota), feljött az ötödik helyre, és éppen ennyi kellett neki az első vb-címéhez. A nyolcadik pedig hasonlóan kaotikus körülmények között csúszott ki a kezéből.

Abu-Dzabiban az 54. körben Nicholas Latifi a falhoz csapta a Williamset. Bejött a biztonsági autó, amikor pedig az utolsó kör előtt elhagyta a pályát, a második helyen haladó Verstappen frissebb gumikon volt, mint Hamilton, meg is előzte őt, így a Red Bull pilótája lett a világbajnok, először. Ő maga sem tagadja, hatalmas mázlija volt, hogy Latifi balesete belezavart a futam végébe, Michael Masi versenyigazgató pedig úgy döntött, ahogy: csak a két éllovas közötti lekörözött versenyzők vehették vissza a körüket, s így Verstappen hirtelen Hamilton mögött találta magát. A Mercedes óvott, mindhiába, Toto Wolff csapatfőnök és Hamilton pedig el sem ment emiatt a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) párizsi díjátadó gálájára. Ezt a békát bizony nem könnyű lenyelni. Ugyanakkor semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy Verstappen érdemtelenül nyerte volna meg a világbajnokságot. Hogy mást ne mondjunk, a Brit Nagydíjon a pole pozícióból indulva az első körben Hamilton hibája miatt esett ki, aki a baleset okozását megúszta egy tíz másodperces időbüntetéssel, de ezzel együtt is győzött Silverstone-ban.

Max Verstappen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) díjátadóján tartott sajtótájékoztatón Párizsban:

Fotó: Thibault Camus

Az esztendő 22 nagydíjából Verstappen végül tízet, Hamilton nyolcat nyert meg, rajtuk kívül Sergio Péreznek (Red Bull), Esteban Oconnak (Alpine), Daniel Ricciardónak (McLaren) és Valtteri Bottasnak (Mercedes) jutott egy-egy elsőség. Hamilton csapattársa jövőre már a nagy tehetség George Russell lesz, aki a Williamstől érkezik, Bottas nem önszántából az Alfa Romeóhoz került, ahonnan visszavonult a száguldó cirkusz emblematikus alakja, Kimi Räikkönen.

Novak Djokovics és az üldözők

A férfiteniszezőknél látványosan jön fel egy új generáció: a világranglistán a második a 25 éves orosz Danyiil Medvegyev, a harmadik a német Alexander Zverev (24), a negyedik a görög Sztefanosz Cicipasz (23), az ötödik pedig az orosz Andrej Rubljov (24). Az élen azonban továbbra is Novak Djokovics található, aki 2021-ben megnyerte az Australian Opent, győzött a Roland Garroson és Wimbledonban is. A US Open döntője előtt pedig az volt a kérdés, hogy a már 34 éves szerbnek összejön-e a „naptári” Grand Slam, vagyis sikerül-e ugyanabban az évben megnyernie a négy nagy GS-tornát. Nos, ez nem jött össze, mondhatni simán, 6:4, 6:4, 6:4-re kikapott Medvegyevtől – akit az Australian Open fináléjában még könnyedén vert meg. Novemberben aztán a londoni ATP-világbajnokság elődöntőjében Zverev győzte le, aki a tornát is megnyerte, a fináléban Medvegyevet legyőzve. Említsük meg, hogy nyáron, a tokiói olimpián is Zverevet koronázták meg, és az elődöntőben itt is Djokovicsot győzte le. A szerb pedig még bronzérmet sem vihetett haza, mert a harmadik helyért kikapott a spanyol Pablo Carreño Bustától. Djokovicsnak húsz Grand Slam-trófeája van, miként Rafael Nadalnak és Roger Federernek, s idén Nadal is mutatott életjelt. A már 35 éves spanyol a világranglista hatodik helyezettje, a Roland Garroson az elődöntőben nagy csatában éppen Djokovicstól kapott ki, Melbourne-ben pedig negyeddöntős volt.

Miként Wimbledonban Fucsovics Márton is, és ezt ízlelgetnünk kell, hiszen Grand Slam-tornán férfi egyesben legutóbb az 1981-es Roland Garroson voltunk érdekelve Taróczy Balázs révén a legjobb nyolc között. Fucsovics most a tenisz szentélyében a világranglista 48. helyezettjeként legyőzte az argentin Diego Schwartzmant (11.), majd Rubljovot (7.) is, s a négy közé jutásért Djokovics állította meg (3:6, 4:6, 4:6). Ez a menetelés honfitársunknak háromszázezer fontot hozott a konyhára, mintegy 130 millió forintot – de megdolgozott érte.

Idén a nők rangsorában sem változott a világranglista-vezető személye, továbbra is Ashleigh Barty áll az élen. A 25 éves ausztrál játékos győzött Wimbledonban, míg a másik három Grand Slam-tornán három különböző játékos diadalmaskodott: Melbourne-ben a japán Oszaka Naomi, Párizsban a cseh Barbora Krejčíková, New Yorkban a brit Emma Raducanu. Utóbbi a Grand Slam-tornák történetében az open érában az első, aki a kvalifikációból indulva jutott be döntőbe, amit 18 évesen nyert meg. A US Open előtt csupán a 150. volt a világranglistán, s úgy nyert meg tíz meccset, hogy egyetlen játszmát sem veszített. Jelenleg a 19. a WTA-rangsorban. Babos Tímea sajnos már csak a 160. (egy éve 115., de 2016-ban a 25. volt), viszont így is akad két honfitársunk a top 100-ban: Bondár Anna a 91., Udvardy Panna a 94., nekik szenzációs évük volt, hiszen 2020 végén a 273., illetve a 352. helyen álltak.

Rózsaszínben a világ

Amikor Valter Attila 2020-ban rajthoz állhatott a Giro d’Italián, Bodrogi László 2007-es Vuelta-indulása után az első magyar kerékpáros lett, aki a háromhetes nagy körversenyek egyikén szerepelhetett. A Giro egyik legkeményebb magashegyi szakaszán ráadásul – végig az esélyesek csoportjában tekerve – a kilencedik helyen érkezett a célba, és akkor már sejthettük, hogy idén is lehet nagy dobása. De hogy olyan nagy, mint amivel az idei Girón kirukkolt, azt álmunkban sem gondoltuk volna. A már a francia Groupama–FDJ csapatát erősítő 23 éves honfitársunk a negyedik szakaszon a hatodik helyen végzett, ezzel átvette a vezetést a 25 év alattiak versenyében, s megkapta az ezzel járó fehér trikót. Korábban még soha nem fordult elő, hogy a Tour de France-on, a Giro d’Italián vagy a Vueltán magyar versenyző megkülönböztető trikót viselt volna. De ez semmi ahhoz képest, hogy Valter a hatodik szakasz után az összetettben is az élre ugrott, s három napon keresztül rajta feszült az ikonikus rózsaszínű trikó, a „maglia rosa”! A verseny végén az összetett versenyben 14.-ként, a 25 éven aluliak értékelésében hatodikként rangsorolták.

Fotó: MTI/EPA-ANSA/Luca Zennaro

Az idei Girón csupán négy versenyző volt rózsaszínben, s az a kolumbiai Egan Bernal (Ineos–Grenadiers) diadalmaskodott, aki Valtert váltotta az élen. A Tour de France-t a címét megvédve a szlovén Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) nyerte meg, a Vueltát pedig honfitársa, Primož Roglič (Jumbo–Visma), miként 2019-ben és 2020-ban is.

A világranglistán Pogačar végzett az első helyen, aki két Monumentumon (az öt legnagyobb egynapos verseny tartozik ide), a Liège–Bastogne–Liège-en, illetve a lombardai körversenyen is elsőként ért célba, emellett harmadik lett az olimpia mezőnyversenyében. Utóbbit az ecuadori Richard Carapaz (Ineos–Grenadiers) nyerte, míg a tokiói időfutamversenyben Roglič győzött.

De mindenképpen szóljunk arról is, hogy Tokióban a nőknél a hegyikerékpárosok versenyében Vas Kata Blanka negyedik lett, majd az országúti világbajnokság mezőnyversenyben ugyancsak negyedikként zárt. Terepkerékpárban a belgiumi Overijse-ben világkupafutamot nyert, az Európa-bajnokságon pedig a második helyen végzett. Versenyzőnk még csak húszéves, de három szakágban is ott van a világ legjobbjai között!

Uszik vagy Fury?

Szeptember végén Londonban, a Tottenham Hotspur futballcsapat stadionjában az év legrangosabb bokszmeccsén a WBA, a WBO, az IBF és az IBO egyesített nehézsúlyú vb-címéért az öveket birtokló brit Anthony Joshua nem kis meglepetésre kikapott a nálánál három évvel idősebb, 34 esztendős ukrán Olekszandr Usziktól. Utóbbi korábban még nem szállt ringbe a nehézsúlyú címért, viszont egy divízióval lejjebb, a cirkálósúlyban a WBA, a WBO, az IBF és az IBO bajnoki címet is megszerezte. S ugyan csak száz kilogrammal mérlegelt, mégis egyhangú pontozással győzte le a hazai közönség támogatását élvező brit címvédőt! Ugyanakkor a WBC-nél egy másik brit, a 33 éves Tyson Fury ül a trónon, aki októberben Las Vegasban a trilógiájukat lezárva a 11. menetben kiütötte az amerikai Deontay Wildert. Ez brutális csata volt, a harmadik menetben Wilder, a negyedikben kétszer Fury fogott padlót, de a címvédő brit volt fölényben. Wilder nagy szívvel harcolt, s mivel az addigi negyvenkét győzelméből negyvenegyet kiütéssel aratott, Fury figyelme egy pillanatra sem lankadhatott. Nem is lankadt, a tizedik menetben újra padlóra küldte ellenfelét. Majd a tizenegyedikben is, és ez már a találkozó végét is jelentette, Wilder zsákként dőlt el. A tekintélyes The Ring magazinnál a Las Vegasban 125 kilóval mérlegelő Furyt tekintik a földkerekség legjobbjának – ami nem kisebb elismerés, mint a világszervezetek öveit elnyerni –, s a mértékadó BoxRec portál ranglistáját is ő vezeti a nehézsúlyúak között, Uszik és Joshua előtt. A bokszvilág pedig várja, hogy Fury és Uszik összecsapjon egymással.

Borítókép: Fucsovics Mártont a világelső Novak Djokovics állította meg a wimbledoni negyeddöntőben (Fotó: Europress/AFP/Glyn Kirk)