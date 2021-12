Hamilton nyerte az idény legőrültebb futamát, holtverseny az élen

A szombati balesete után Max Verstappen megúszta a váltócserét, így Lewis Hamilton és Valtteri Bottas (mindkettő Mercedes) mögött a harmadik helyről várhatta a rajtot Dzsiddában, Charles Leclerc és Sergio Pérez volt a holland utáni sorrend. Baleset- és előzésmentesen zajlott le a rajt az élmezőnyben, Bottas hűséges hátvédként védte Hamiltont, így Verstappennek esélye sem volt a Mercedesekkel való csatározásra. Pérez próbált felzárkózni a csapattársa mögé, de nem tudott elmenni Leclerc mellett.

Hamiltont szorosan követték az üldözői, ám hiába maradtak közel az éllovashoz, a támadásoknak nem kedvezett Dzsidda, s eseménytelenül teltek a percek egészen a 10. körig. Azonban ahogy arra egy szűk utcai pályánál számítani lehetett, nem múlhatott el a futam baleset nélkül – a 12. körben kezdetét vette a káosz!

Elsőként Mick Schumacher állította bele a Haast a falba, a biztonsági autó behajtott a pályára, Hamilton, Bottas, Leclerc és Pérez pedig szép sorban a bokszutcába. Verstappen a pályán maradt, és mint kiderült, a Red Bull jól döntött, mert piros zászlóval megszakították a versenyt. A holland pilóta az élről várhatta a második startot, ráadásul új abroncsokkal, mivel az újraindítás előtt engedélyezett a kerékcsere.

Állórajttal folytatódott a futam, s amennyire csendes volt az első indulás, annyira eseménydúsra sikerült a második: Hamilton megelőzte Verstappent, aki azonban nem hagyta magát, és az első kanyart levágva visszavette a helyét. A britet Esteban Ocon is átugrotta. Mögöttük is zajlottak az események: Leclerc eltalálta Pérezt, Nyikita Mazepin és George Russell is ütközött – újabb piros zászlós szakasz következett.

Hamilton (elöl) és Verstappen. Fotó: EPA/STR

A szünet alatt furcsa párbeszédbe keveredett a rádión Michael Masi versenyigazgató, valamint a Red Bull és a Mercedes vezetői. Az energiaitalosoknak felajánlotta Masi, hogy ha Verstappen visszaadja Hamiltonnak a helyét, akkor nem büntetik meg egy korábbi kanyarlevágásért. A Red Bull elfogadta az ajánlatot, így a 17. körben Ocon, Hamilton, Verstappen, Ricciardo és Bottas sorrendben indult el harmadszor is a száguldozás. Verstappen kapta el a legjobban a rajtot, Hamiltont, majd néhány kanyar után Ocont is megelőzte.

Ki-ki csata vette kezdetét a két bajnokaspiráns között, ide-oda röpködtek a tizedek közöttük. Közel húsz körön keresztül autóztak így, a háttérben azonban zajlottak a csaták: Cunoda Juki Sebastian Vettellel, majd utóbbi Kimi Räikkönennel is ütközött.

Hamilton a 37. körben lendült végül támadásba, és ezután elszabadult a pokol a pályán. Verstappennel két alkalommal is ütköztek, de mindketten folytatni tudták a versenyt. A Red Bull pilótája az egyik pályaelhagyása miatt öt másodperces időbüntetést kapott, viszont a csapata erről későn értesítette, ő pedig közben elengedte Hamiltont – éppen azért, hogy elkerülje a büntetést.

A rekordbajnok ezután már nem engedte ki a kezéből a gyeplőt, és megnyerte a Formula–1 történetének egyik legőrültebb futamát, ráadásul a leggyorsabb kör is az övé volt, így a futam előtti nyolcpontos hátránya nullára olvadt az idényzáró, jövő vasárnapi Abu-dzabi Nagydíj előtt. Több futamgyőzelmének köszönhetően a második helyen végzett Verstappent sorolják az élre a tabellán. Bottas lett a harmadik, Ricciardo, Gasly, Leclerc, Sainz, Giovinazzi és Norris szereztek még pontot.

Végeredmény, Szaúdi Nagydíj, Dzsidda (50 kör, 308,45 km, a pontszerzők):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2:06:15.118 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.825 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 27.531 mp h.

4. Esteban Ocon (francia, Alpine) 27.633 mp h.

5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 40.121 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 41.613 mp h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 44.475 mp h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 46.606 mp h.

9. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 58.505 mp h.

10. Lando Norris (brit, McLaren) 1:01.358 perc h.

leggyorsabb kör: 1:30.734 perc, Hamilton (47. kör)

A pontversenyek állása 21 futam után (még 1 van hátra):

pilóták:

1. Verstappen 369,5 pont

2. Hamilton 369,5

3. Bottas 218

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149,5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 77

11. Ocon 72

12. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 34

14. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 20

15. George Russell (brit, Williams) 16

16. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 7

18. Giovinazzi 3

csapatok:

1. Mercedes 587,5 pont

2. Red Bull 559,5

3. Ferrari 307,5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. Alpha Tauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

Borítókép: Lewis Hamilton (Fotó: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)