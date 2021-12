Lang Ádám két gólt is szerzett, de csak az egyiknek tudott örülni

Angliához hasonlóan Cipruson is zajlik a bajnokság. Két egykori, illetve mai magyar válogatott labdarúgó egymással is találkozott a karácsonyi fordulóban: Vinícius Paulo csapata, az APOEL a Lang Ádámmal felálló Omonia Nicosiát fogadta, mindketten végigjátszották a találkozót. A mérkőzés részben Lang Ádámról is szólt, aki aktívan részt vett az eredmény alakulásában.

Ennek eleinte aligha örült, ugyanis a 22. percben a saját kapujába talált, így szerzett vezetést a házigazda. Az Omonia a szünet előtt egyenlített, ám a második félidő elején az APOEL két gólt is szerzett, a másodikat, azaz a csapat harmadik találatát Giorgi Kvilitia, az ETO FC Győr korábbi grúz csatára lőtte. Ekkor következett ismét Lang Ádám, aki bevette az ellenfél kapuját is, így a vendégek felzárkóztak 3-2-re, de tíz perccel később Viníciusék tizenegyesből beállították a 4-2-es végeredményt. Ezzel a győzelemmel az APOEL pontszámban beérte, helyezésben pedig meg is előzte az Omoniát, fellépett a hatodik helyre, Langék pedig a hetedikek.

Törökországban sincs szünet ezekben a napokban. A Fenerbahce csütörtökön a Karagümrük vendége volt, a hazai csapatból 1-0-s állásnál a 37. és a 38. percben is kiállított egy-egy embert a játékvezető, de ez csak az egyenlítéshez volt elég, Mesut Özil tizenegyesből volt eredményes. Hiába a kettős emberelőny, a Fenerbahce nem tudott nyerni, maradt az 1-1, Szalai Attila végig a pályán volt. Igaz ez a csapat vasárnapi meccsére is, amelyen a 19. fordulóban a Yeni Malatyasport fogadta, és 2-0-ra legyőzte. A Fener ezzel a három ponttal feljött a negyedik helyre, de tizennégy pont a hátránya a listavezető Trabzonspor mögött, a második Konyaspor viszont csak néggyel előzi meg.

Holender Filip jövője bizonytalanná vált Belgrádban Fotó: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Nehéz helyzetben várja a folytatást a Kasimpasa, Varga Kevin csapata a tizennyolcadik, azaz kiesést jelentő helyen áll jelenleg annak ellenére, hogy szombaton 2-0-ra nyert az Altay ellen. Varga Kevin csak a 93. percben állt be, a labdához érni sem volt ideje. Most egyet szusszanhatnak a török élvonal klubjai is, a következő forduló a jövő hét végén lesz.

Szerbiában február elején kezdődik meg a tavaszi idény, de érkezett hír magyar válogatottról: Holender Filip helyzete a jelek szerint nem biztos a Partizan Beogradnál. A klub közölte a magyar válogatott játékos képviselőivel, hogy megfelelő ajánlat esetén nem gördítenének akadályt az érkezése elé, ám ha ilyen nem érkezik, akkor Holender maradhat, hiszen 2024. június végéig szól a szerződése.

A 27 éves szélső 2019-ben a Honvédot elhagyva csatlakozott a Luganóhoz, majd 2020 októberében kölcsönvették, az idei nyári átigazolási időszakban pedig végleg megvásárolták a belgrádiak. Az elmúlt idényben a fekete-fehérek egyik alapembere volt, 33 tétmérkőzésen 9 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, ám az utóbbi időben részben sérülései, részben posztriválisai kiemelkedő teljesítménye miatt kevesebb játéklehetőséghez jutott. A szerb Szuperligából egyedül Holender Filip vett részt az idei nyári Európa-bajnokságon, így a magyar válogatott játékos lemaradt klubcsapata felkészüléséről, ám már július 9-én visszatért ahhoz, noha eredetileg július 12-ig a szabadságát töltötte volna.

Borítókép: Lang Ádám főszerepet játszott az Omonia legutóbbi meccsén (Fotó: Laurie Dieffembacq / Belga Mag / Belga via AFP