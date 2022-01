A hét végén egy magyar játékosnak is szurkolhatunk az El Clásicón

– Bő fél év után mi a véleménye Madridról? Otthonának érzi már a spanyol fővárost?

– Teljes mértékben. Azt gondolom, hogy ez volt a lehető legkönnyebb váltás számomra és a családom számára is. Sokkal nehezebb lett volna, ha országot, bajnokságot kellett volna váltanom. Így továbbra is olyan ligában tudok játszani, amit már kívülről-belülről ismerek, hiszen itt vagyok Spanyolországban tíz éve. A beilleszkedésem még zökkenőmentesebb volt, mint arra számítottam. Élvezem a vezetőség, az edző és a csapattársaim bizalmát. Nagyon jól érzem itt magam, szóval nincs okom panaszkodni.

– A Spanyol Szuperkupa megnyerését követően azt mondta, furcsa volt a Barcelona ellen játszani, de ez az érzés enyhül majd. Hét végén harmadszor néz szembe korábbi csapatával; enyhült már az érzés, vagy továbbra is extrán motivált?

– Az El Clásico az El Clásico, nagyon fontos mindenki számára, de sok titulust még nem osztanak ezen a meccsen, ráadásul egyelőre csak az idény felénél járunk. Mostanában egyébként is elég furcsa a bajnokság, hiszen a koronavírus-járvány miatt rengeteg meccs marad el, sokszor nem tudjuk, játszunk-e vagy sem. A cél természetesen az, hogy megnyerjük a meccset, de bármi is történik, nem foglalkozhatunk vele sokáig, készülnünk kell tovább. Hamarosan kezdődik a Spanyol Kupa is, ami itt legalább olyan fontos, mint a bajnokság.

– A Real Madrid egyelőre elképesztően sikeres a bajnokságban, valamint az Euroligában is, és ahogy említette, hamarosan jön a Spanyol Kupa is. Egyértelmű, hogy mind a három sorozatban a végső győzelem a csapat célja?

– Mindenképpen az a cél, hogy minden egyes kiírásban ott legyünk a végelszámolásnál. Ha így folytatjuk, minden téren pályaelőnyünk lesz, ez abszolút pozitívum. A bajnokságban és a kupában is győzni szeretnénk, az Euroligában pedig ott akarunk lenni a final fourban. Onnan már csak két győzelemre van a végső siker, bármi megtörténhet.

– Kicsit visszatérve az El Clásicóra, a bajnokságban viszonylag megnyugtató az előnyük. Az alapszakasz-győzelem szempontjából lélektanilag sorsdöntő lehetne egy hét végi siker a korábbi csapata ellen, vagy ne szaladjunk ennyire előre?

– Ha nyernénk, valóban lenne egy érezhető szakadék a két csapat között, de még akkor sem kellene aggódnunk, ha esetleg kikapnánk. Az persze fontos, hogy pályaelőnyünk legyen a rájátszásban. Tavaly más volt a helyzet, hiszen a járvány miatt le volt rövidítve a rájátszás, így a döntőben csak két meccset kellett megnyerni a végső győzelemhez. Egyelőre úgy néz ki, idén marad a korábban megszokott rendszer, vagyis három meccset kell majd behúzni a bajnoki címhez, így már többet számíthat a pályaelőny.

Borítókép: Hanga Ádám remekül érzi magát a Real Madridban (Forrás: Facebook/Hanga Ádám)