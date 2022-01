A kapitány és a kulcsember látványosan mást gondol az Eb-szereplésről

Az élsport egyik íratlan, gyakran hangoztatott szabálya szerint a sikernek sok apja van, a kudarc mindig árva. Ez utóbbit, a felelősségvállalást tekintve a férfikézilabda-válogatott tagjai megcáfolták a tételt: hajlandóak szembenézni a problémákkal. A portugálok elleni győztes gól szerzője, Máthé Dominik nem csinált titkot abból, hogy szégyelli magát a csapattal együtt, többek között az Izland elleni sorsdöntő, egy góllal, 31-30-ra elveszített meccsen kihagyott hétméteresére sem keresett felmentést. – Szégyellem magam, szégyelljük magunkat. Nem ment úgy a játék, ahogy kellett volna, ahogy szerettem volna. Nagyon sajnálom az utolsó hetest. Nem tudom, hogy azon múlt-e, de jó lett volna belőni. Utólag elmondhatjuk, hogy a hollandok elleni meccsen múlott a továbbjutás – mondta a norvég Elverum balkezese, majd különös titokra világított rá. – Volt szó arról, hogy ne ünnepeljek annyit a góljaim után, mint a portugálok ellen, hanem azonnal rohanjak vissza, hogy ne kapjunk gyors gólokat – mondta Máthé.

Fotó: Mirkó István

Bánhidi Bence véleménye Máthéhoz kapcsolódik. Nehéz nem észrevenni, hogy a fiataloknak szóló kritikát a 22 éves átlövőnek címezte. – A hangulat magával ragadott minket. Ha lehet azt mondani, ez volt az egyik legnagyobb hibánk, kiderült, hogy jó pár fiatal, huszonéves játékosnak túl sok ez a felhajtás, nem tudták ezt kezelni. Mindig a hibáinkból tanulunk, ugyan ez most nem lesz könnyű, de meg kell próbálnunk azt az arcunkat mutatni, amit az elmúlt két évben. A tavalyelőtti Eb-n és a tavalyi vb-n is teljesen más játékot látott tőlünk a közönség – mondta a bokaszalag-sérüléséből épülgető beálló, akit bevallása szerint a szíve vitt ki a pályára Izland ellen. Hozzátette, sokkal nagyobb összpontosítással kellett volna játszani. – Illett volna kihasználnunk azt a helyzetet, hogy 20 ezer ember többsége nekünk szurkol – fogalmazott a klasszis játékos, a félig sérülten is hat gólig jutó Bánhidi. – Ha ez téma lesz a jövőben, akkor az emberek majd fogják a fejüket, hogy milyen hatalmas lehetőséget szalasztottak el a magyar kézilabdázók.

Fotó: Mirkó István

Lékai Máténak feláll a hátán a szőr, ha valaki a megfeleléskényszert, a nyomást emlegeti. Ilyen nincs, legalábbis az ő szótárában nem létezik. – Nem szeretek nyomásról beszélni. Az élsport a győzelemről, mindegy, hogy hány néző előtt játszunk, nyerni kell. Ez a lényeg – helyezte más megvilágításba a mentális problémákra vonatkozó kérdést a veszprémi irányító.

Fotó: Mirkó István

A három meghatározó játékosból az egyik magára vállalta a felelősséget, a másikat, a félig sérült klasszist a szíve vitte előre, a harmadik pedig nem hajlandó foglalkozni a csapatra nehezedő mentális teherrel. Mindegyik megközelítés hozzájárul az elemzéshez.

A szövetségi kapitány a félig teli pohár elvét követve, nem kezdett látványos önmarcangolásba. A Nincs szégyenkeznivalónk! – mondata tökéletes kontrasztja Máthé Dominik véleményének (Szégyellem magam, szégyelljük magunkat!). Számszakilag igaza van Gulyás Istvánnak, nüanszokon múlott a továbbjutás: a hollandok ellen három, Izland ellen egy góllal kapott ki a válogatott, de ezeket a „ki-ki” meccseket a 2020-as Eb-n Szlovénia és Oroszország ellen megnyerte, Dániával döntetlent játszott. A tavalyi vb-n a hajrában gyűrte le Németországot.

Fotó: Mirkó István

Idén valami nem működött. A védelem lassan rendeződött vissza, nem hogy lábbal, gyakran szemmel sem tudta lekövetni a hollandok és az izlandiak játékát. A két balatonfüredi szélső, Pedro Rodríguez és Bóka Bendegúz együtt a három meccsen összesen 16 gólt szerzett, ami nemzetközi szinten nagyon kevés. A válogatott egyetlen extraklasszisa, Bánhidi Bence a felkészülés nagy részét kihagyta sérülés miatt, majd az első meccsen aláfordult a bokája, pedig az ő jelenlétével talán hozható lett volna a két pont a hollandok ellen. Koronavírusos érintettsége miatt Chema Rodríguez, a nem hivatalosan a támadásokért felelős edző, a szakmai stáb alappillére pedig az Európa-bajnokság kezdete előtt három nappal toppant be a válogatott telki edzőtáborába.

A 2020-as Eb kilencedik és a 2021-es vb ötödik helye után az idei Eb-n a tizenötödik hely – az előzetes elvárások tükrében – visszalépés. Talán csak átmenetileg.

Férfikézilabda Európa-bajnokság. B csoport: Izland–Magyarország 31-30 (17-17), Hollandia–Portugália 32-31 (17-13). A csoport végeredménye: 1. Izland 6 pont, 2. Hollandia 4, 3. Magyarország 2, 4. Portugália 0.

Borítókép: Gulyás István szerint nincs miért szégyenkezni (Fotó: Mirkó István)