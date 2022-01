Hősies küzdelem, de magyar búcsú az Európa-bajnokságtól

Tizenhét perc volt hátra a kezdésig, az MVM Dome már benépesült, a konferanszié hangpróbát tartott a szurkolókkal, amikor a magyar válogatott irányítója, Lékai Máté mosolygós arccal szaladt a zsűriasztalhoz. Meglepve fogadták az ötvenes éveikben járó urak, pedig ő nem tett mást, csak letette a bemelegítésnél használt labdát a helyére. Olyannyira meglepődtek a zsűri tagjai, hogy később ezt adták a játékvezető kezébe.

Előtte Petúr András konferanszié ismertette a két csapat összeállítását, az exveszprémi átlövőt, Aron Pálmarssont füttyszóval, az izlandi játékosokat szolid tapssal, a magyarokat, köztük a sérüléséből felépült Bánhidi Bencét kitörő ovációval fogadta a hazai közönség. Bánhidi rögtön a kezdőcsapatban találta magát, hát persze, a fontos meccsre a halottak is felépülnek. Márpedig az Izland elleni az volt, legalább kétgólos győzelem kellett a biztos továbbjutáshoz, s legalább döntetlen, hogy legyen számunkra tétje az esti mérkőzésnek.

Ennek szellemében kezdte a meccset a magyar válogatott, nem ragadt be úgy az elején, mint Hollandia és Portugália ellen.

Fotó: Mirkó István

A mieink először a hetedik percben szereztek vezetést, addig fej fej mellett haladtak a csapatok. Bánhidi két góljával jelezte, a cipó méretűre dagadt bokája valóban jobban van. Gulyás István szövetségi kapitány a tizedik percben bontotta meg az alapcsapatot (Mikler – Pedro, Máthé, Bánhidi, Lékai, Szita, Bóka), Szita helyett Bodó Richárd, Bánhidi helyett Topic, Lékai helyett Hanusz Egon érkezett. Ezért-e, nem biztos, Izland mindenesetre két góllal elhúzott. Bánhidi kénytelen volt visszajönni, gólokban mérhető volt a jelenléte.

Fotó: Mirkó István

Az állandósuló izlandi előnyt a magyar pad nem nézte tétlenül, a huszadik percben Miklert Székely Márton váltotta a kapuban, ő egy hetes kivédésével kezdett. Bodó emberhátrányban egyenlített, sőt még a vezetést is vissza lehetett volna venni, ha nem egy kockázatos kínai figurával próbálkoznak a fiúk. A félidő vége előtt pár másodperccel Bodó mentette döntetlenre az első félidőt.

Gyors gólváltással indult a második harminc perc, a 6-5-ös részeredmény után ismét átvette a vezetést a magyar válogatott, de korai volt az öröm. Izland egy középkezdés (!) és egy okosan kijátszott figura után villámgyorsan fordított. Lékainak akadt némi gondja az izlandi védőkkel, egy kis dulakodás után folytatódott a harc. Tényleg az volt. Támadásról támadásra osztották a kétperces büntetéseket a játékvezetők. A kétgólos hátrányból Szita Zoltán alsó sarkos lövésével jött vissza a válogatott, de aztán épp a gólszerzőt állították ki. Lékait Hanusz tehermentesítette.

Döntetlen állásról kezdődött az utolsó negyedóra. Izlandi kapufa után megint Bánhidi villant, és a meccs során harmadszor megint a magyaroknál volt az előny, de Pálmarsson nem hagyta annyiban, azonnal egyenlített.

Mikler egy kivédett hetes erejéig jött vissza, és bent is maradt a kapuban. Lékai is visszatért. Lehorgonyoztak döntetlennél a csapatok. Izland hatalmas esélyt kapott, Sipos harmadik kiállítása után bő hat perccel a vége előtt emberelőnybe került, és a vezetést is megszerezte. Bodó azonban kiegyenlített. Hősiesen harcolt a magyar válogatott, igaz, leginkább az izlandiakon múlott, élnek-e az emberelőnyükkel. Magnusson hetes góljával úgy tűnt, igen. A magyar támadás is eseménydúsan telt, Izland is megfogyatkozott, igaz, Bodó ziccere kimaradt. De Gudjonsson góljával kettővel húztak el. Pedro kozmetikázta az állást, de nagyon fogyott az idő. Újabb izlandi emberhátrány és magyar hetes következett, de Máthé Dominik rontott. Elúszni látszott a hajó. Majd ziccerben Bóka lépett a hatos vonalára.

Bodó, Máthé, Bóka: a hajrában három kimaradt ziccer nem fért bele.

A sokat hibázó magyar válogatott végül 31-30-ra kikapott, s ezzel – függetlenül a Hollandia–Portugália találkozó eredményétől – kiesett az Európa-bajnokság csoportkörében.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, B csoport: Magyarország–Izland 30-31 (17-17), Budapest, MVM Dome, 20 022 néző. Portugália–Hollandia 20.30

Borítókép: Bánhidi Bencén semmi sem múlott (Fotó: Mirkó István)