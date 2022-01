Drága a magyar futballpiac, de növekszik a külföldi bizalom

Életre szóló élményről számolt be Senkó Zsombor, aki január 6-án került be először a Juventus felnőttcsapatának meccskeretébe. Három nap alatt mindjárt két Serie A-találkozón is ott ült a kispadon, előbb a Napoli elleni hazai (1-1), majd az AS Roma elleni idegenbeli (4-3) rangadókon.

– Fantasztikus volt, amikor a Juventus-ultrák egy-egy védésemnél a nevemet skandálták a bemelegítésnél – újságolta a Haladás utánpótlásából 2019-ben Torinóba igazoló kapus. Senkó kóstolót kapott abból, milyen a topligás légkör, a magyar futball érdeke pedig az, hogy minél többen kerüljenek hozzá hasonlóan közel a tűzhöz.

– Az elmúlt években érezhetően nőtt a bizalom és az érdeklődés a magyar fiatalok iránt – árulta el lapunknak Esterházy Mátyás, a legértékesebb hazai labdarúgó, Szoboszlai Dominik menedzsere, aki Senkó Zsombor pályafutását is egyengeti. – Alapvető nehézség, hogy a magyar piac drága, nem könnyű innen megszerezni a tehetségeket – tette hozzá Esterházy. – Ugyanakkor Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Szalai Attila, Schäfer András vagy Kalmár Zsolt esete azt bizonyította, hogy a megfelelő időben lépve nagy értékekre tehetnek szert Magyarországról a külföldi klubok.

Ha a fiatalok itthon minél előbb játéklehetőséget kapnak, az elősegíti az értékesítést. Például az MTK hosszú ideje nagyon jól csinálja ezt.

Senkó Zsombor a magyar utánpótlás-válogatottakban is véd Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Senkónál maradva, jelentős mérföldkő volt a karrierjében leülni a Juventus kispadjára. – Zsombor visszaigazolást kapott az elmúlt három év munkájáról, de messzemenő következtetéseket nem szabad levonni abból, hogy kétszer bekerült a keretbe, hiszen ebben a Covid is közrejátszott – tisztázta Esterházy. – Zsombor már most rengeteget kapott az olasz képzéstől, teljesen más kapus lett belőle. A következő lépés, hogy sikeresen integráljuk őt a felnőttfutballba, de hogy ezt klubon kívül vagy belül, egyáltalán Olaszországon kívül vagy belül tesszük-e meg, még odébb van.

Több magyar utánpótláskorú játékos futballozik Olaszországban, akik arra pályáznak, hogy ők is a felnőttcsapat sztárjai mellé kerüljenek.

Jó úton jár Kerkez Milos, akit tavaly februárban Győrből szerződtetett az AC Milan, méghozzá a hírek szerint a klub legendás alakja, Paolo Maldini kifejezett kérésére.

A 18 éves balhátvéd tavaly nyáron az olasz harmadosztályú Pro Sesto ellen 6-1-re megnyert felkészülési meccsen két gólt szerezve mutatkozott be a Milan felnőttcsapatában, ám tétmérkőzésen még nem került be a keretbe, a klub Primavera-együttesében szerepel.

Kerkez Milosra nagy jövő várhat Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Ugyancsak az U19-es csapat tagja a Serie A-s Bolognában Bartha Botond, aki tavaly kölcsönbe került a Honvédtól az olasz klubhoz. Jó benyomást tehetett a 18 éves középpályás, mert a nyáron végleg szerződtették. Tavaly szintén a Honvédból igazolt a Fiorentina utánpótlásába a 17 éves jobbszélső, Dénes Adrián, aki három évre kötelezte el magát a patinás firenzei gárdához. Az olasz élvonalbeli együttesek közül még az Empoli Primavera-csapatában vár magyar a felfedezésre: a középhátvéd Dragóner Áron az FTC-ből került ki egyelőre kölcsönben.

A vezetéknév, a klub és a poszt nem véletlen egybeesés, a Fradi korábbi válogatott védője, Dragóner Attila kisebbik fiáról van szó.

Spanyolországban a 17 éves támadó, Földi Dominik áttörésében bízhatunk, ő tavaly nyáron a Vasas akadémiájáról került a La Ligában szereplő Alavés utánpótlásába. Angliában Onódi Ákos volt már slágertéma, amikor tavaly januárban debütált az Aston Villa Covid-járvány miatt tartalékos felnőttcsapatában, ráadásul az FA-kupában elszenvedett 4-1-es vereség ellenére az ellenfél sztárcsatára, Mohamed Szalah is megdicsérte őt. A 19 éves Onódi az őszt a hetedosztályú Bromsgrove Sportingban töltötte, de már visszatért a Villa második együtteséhez. A West Ham Unitednél egy másik kapus, Hegyi Krisztián is szépen lépdel előre, 19 évesen kezdő a Premier League tartalék-bajnokságában szereplő U23-as együttesben.

Bár a topligák közül hagyományosan a német élvonalban jutnak a legtöbb lehetőséghez a magyar labdarúgók, a Bundesliga-klubok utánpótlásaiban senki sincs karnyújtásnyira a felnőttcsapattól. A Herthában pallérozódó legkisebb Dárdai-fiú, Bence még csak 15 éves, s a Mainz serdülőjében futballozó Mendi Ronaldo is csak január másodikán töltötte a tizenhatot.

Mindenesetre a magyar utánpótlás-játékosok közül a felsoroltak állnak a legközelebb ahhoz, hogy néhány éven belül remélhetőleg pályára lépjenek valamelyik topligában.

Borítókép: Onódi Ákos az Aston Villa csapatában véd a Liverpool elleni FA-kupa-meccsen (Fotó: Hannah Mckay)