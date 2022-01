Dzsudzsák Balázs kecsegtető ajánlatot kapott a Dunaszerdahelytől

Kecsegtető ajánlatot kapott Dunaszerdahelyről Dzsudzsák Balázs a Civishír.hu portál szerint. A 108-szoros válogatott futballista 2008-ban csapott fel légiósnak, akkor a PSV Eimdhoven szerződtette, majd több klubban is megfordulva 2020-ban tért vissza kezdeti sikereinek a helyszínére, Debrecenbe. Másfél éve harcol a DVSC feljutásáért, illetve a nyár óta a bennmaradásáért az élvonalban, és közben kikerült a válogatott keretéből.

A Dunaszerdahely ajánlata új lehetőségeket is kínál a 35 esztendős játékosnak, hiszen ha elfogadja, nem a kiesés ellen, hanem éremért küzdhetne a szlovák Fortuna Ligában, és újra szerepelhetne a nemzetközi porondon is, ami akár a válogatott felé is ajtót nyithat neki. Dzsudzsák Balázs szerződése idén június 30-ig köti a Debrecenhez, ám a portál úgy tudja, ha igent mondana a DAC-nak, akkor ez nem jelentene akadályt. A klubvezetés ugyanis nem egységesen marasztalja őt, a szakmai stáb pedig türelmetlenül vár a döntésére, hiszen nem mindegy, hogy Joan Carrillo vezetőedző számíthat-e a legtekintélyesebb és legtapasztaltabb játékosára a január végén folytatódó bajnokságban.

A Civishír.hu úgy tudja, napokon belül eldől, hogy Dzsudzsák Balázs átköltözik-e Csallóközbe.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs komoly döntés előtt áll (Fotó: MTI/Kovács Péter)