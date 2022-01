Elhunyt a Real Madrid hatszoros BEK-győztes legendája

Gento önfeledten kacagott. Pedig egy nála tizenhárom évvel fiatalabb ember köszörülte rajta a nyelvét, mondhatnánk tréfálkozott rovására, arról nem szólva, hogy öttel kevesebb BEK-győzelmet tudhat a magáénak, mindössze egyet. Gento azonban ezt nem bánta, tényleg jóízűen nevetett, amikor a Golden Foot gáláján Monte-Carlóban az egyik újságíró éppen arról faggatta az írek legendáját, George Bestet, hogy irigyli-e a spanyolt, hogy az hat Bajnokcsapatok Európa-Kupáját (a Bajnokok Ligája elődje) nyert a Real Madriddal, ő pedig csak egyet a Manchester Uniteddel.

– Dehogy irigylem, eszembe sem jut! – felelte mosolyogva a léha playboyként is elhíresült korábbi zseni, majd rámutatott a mellette ülő Gentóra: – Nézzék, milyen csúnya! Neki sohasem lehetett volna Miss World-győztes nő a felesége…

Tény: teljes nevén Francisco Gento López valóban nem a jóképű filmsztárok között lett klasszikus, nem forgolódott szépségkirálynők közelében, de a futballban egyedülálló és egyelőre még mindig érvényes rekordot ért el. Még soha senki nem emelhette magasba győztesként a BEK vagy a BL serlegét annyiszor mint ő, emellett hatszáz mérkőzésén 182 gólt szerzett a Real Madrid játékosaként, tizenkétszer nyert spanyol bajnokságot és kétszer kupát. Van egy másik rekordja is, ezt vasárnapig egyedül tartotta: pályafutása során 23 serleget szerzett a madridiakkal, ezt érte be most a brazil Marcelo a Spanyol Szuperkupa elhódításával, így most ők holtversenyben a klub történetének a legeredményesebb játékosai.

Fotó: AFP

A Racing Sananderből szerződtette őt a Real Madrid 1953-ban. A klub elnöke, Santiago Bernabeu csak kollégáinak a rábeszélésére igazolta le az alacsony szélsőt, aki szerinte jobban illett volna az atlétikai szakosztályba a gyorsasága miatt: Gento 11 másodperc alatt futotta a száz métert labdával – a világcsúcs 9,9 másodperc volt akkor, természetesen labda nélkül… Ám Gento hamar meggyőzte az elnököt, egy év múlva már bajnoki címet ünnepelhetett, amely csupán a harmadik volt a klub történetében. Vele egy időben érkezett Alfredo di Stéfano, egy évvel később Héctor Rial, Raymond Kopa 1956-ban, Emilio Santamaría 1957-ben, Puskás Ferenc 1958-ban csatlakozott a Real Madridhoz, és így folyamatosan alakult a futball történelmének egyik legnagyobb csapata.

Gento képviselte az állandóságot, és egyik utolsó interjújában, amelyet a spanyol Marca című lapnak adott, elmondta, ők már akkor galaktikusnak számítottak, annyi klasszis alkotott remek együttest. Ez a csapat 1956-tól kezdve ötször egymás után nyerte meg a BEK-et, a legrangosabb európai trófeát, majd a többi világklasszis távozott, Gento azonban maradt, és 1966-ban már csapatkapitányként vehette át a serleget. Az már szinte csak mellékes, hogy 1955-től 1969-ig negyvenháromszor szerepelt a spanyol válogatottban, amelyben öt gólt szerzett. Az említett interjúban egyébként azt is kijelentette, hogy a három legjobb a Real Madrid történelmében ez volt: Di Stefano, Puskás és Cristiano Ronaldo érkezése.

Fotó: AFP/Valery Hache

A hat BEK-, illetve BL-győzelmet jelentő rekordjára jelen állás szerint csak napjaink két kiemelkedő egyénisége jelent veszélyt. Cristiano Ronaldo ötnél tart, ebből négyszer éppen a Real Madrid játékosaként nyert, Lionel Messi pedig négyszer ért fel a csúcsra a Barcelonával.

Az elején említett Golden Foot gálán is megmutatta, mennyire szerény, rokonszenves egyénisége volt ő a futballnak. Miután Alfredo di Stéfano 2014. júliusában elhunyt, Francisco Gento López lett a Real Madrid tiszteletbeli elnöke. Most, 2022. január 18-án, 88 évesen követte egykori csapattársát… „Paco Gento a Real Madrid összes olyan értékét képviselte, amely példaként szolgált a madridistáknak és az egész sportvilágnak. Klubunk és a futballt kedvelők a legnagyobbak egyikeként emlékezik rá” – áll a Real Madrid közleményében.

Borítókép: Francisco Gento a hat BEK-serleggel (Fotó: Real Madrid)