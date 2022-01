Íme még egy ok, ami Hamilton visszavonulása mellett szólhat

Bár kevés a valószínűsége, hogy ez megtörténne, de folyamatosan téma a Formula–1 berkein belül Lewis Hamilton visszavonulása. A Mercedes pilótájának a tavalyi idényzáró futamon az utolsó körben csúszott ki a kezéből a nyolcadik világbajnoki cím (Max Verstappen megelőzte és győzött, ezzel együtt övé lett a korona). Az Abu-dzabi Nagydíj után Hamilton még adott egy rövid nyilatkozatot, azóta azonban eltűnt a nyilvánosság szeme előtt. Sokan ez azért van így, mert a brit versenyző azon vacillál, kitöltse-e 2023-ig szóló szerződését.

A pletykák szerint Hamilton döntését legfőképp az befolyásolja, Michael Masi versenyigazgató megőrizheti-e székét, avagy sem. A Mercedes ugyanis részben őt tette felelőssé az elbukott világbajnoki cím miatt, és azt várja el a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA), hogy leváltsa Masit.

Az egykori Formula–1-es pilóta, Jacques Villeneuve ugyanakkor úgy vélekedik, egy másik ok is szerepet játszhat Hamilton döntésében, ez pedig a Mercedes idei évre tervezett autójában keresendő. A brit az őt egyeduralkodóvá tévő (Michael Schumacher is hétszeres vb-győztes) nyolcadik vb-címről álmodozik, azonban az idei szabályváltoztatások felforgathatják az erősorrendet a száguldó cirkuszban, akár az is megtörténhet, hogy nem a Mercedesé lesz a leggyorsabb autó. Villeneuve szerint viszont a tavalyihoz hasonló, csatákkal teli, megerőltető idény lenne Hamilton kedvére való.

– Azon múlik minden, hogy a Mercedes milyen autót tud adni Hamiltonnak, könnyű lesz győznie vele vagy nem – nyilatkozta a kanadai világbajnok az olasz Gazetta dello Sport lapnak. – Hamilton most kicsit fáradtabb. Nico Rosberg távozása óta (2016 végén – a szerk.) könnyű idényei voltak, és biztosan nem akar még egy olyan évadot átélni, mint a tavalyi.

Azt gondolta, hogy játszi könnyedséggel megszerezheti a rekordot jelentő nyolcadik bajnoki címet, ám ez nem adatott meg neki. Olyan az egész, mintha egy gyémántot adtak volna a kezébe, amit aztán hirtelen elvettek tőle. Sokkal jobban fájnak neki így a történtek, mintha Verstappen végig vezetett volna a versenyen.

„Nem akarja, hogy egy kalap alá vonják Wolff-fal”

Villeneuve emellett arról is beszélt, szerinte Hamilton nem szeretné, ha egy kalap alá vonnák csapatfőnökével, Toto Wolff-fal. Utóbbi az idény során a rá szegeződő kamerák előtt verte az asztalt, vágta földhöz a fejhallgatóját – szenvedélyes reakciói több mémet is szültek az idényben. Villeneuve kifejtette, Wolff hevessége, dühös rádióüzenetei feltehetően nincsenek Hamilton ínyére.

– Én úgy magyarázom azt, hogy Hamilton nem szólal meg, hogy ezzel megpróbál távolságot tartani Wolfftól.

Veszíthet valaki stílusosan is, Toto azonban úgy viselkedett, mintha Monopolyt játszott volna. A levegőbe dobta a táblát abban a pillanatban, hogy veszített.

Wolff Masinak címzett rádióüzenete (Nem, Michael, ez így nagyon nem volt rendben) is bekerült a köztudatba. Villeneuve szerint viszont Hamilton nem akarja, hogy az ő nevét is összemossák ezzel a mondattal.

– Szerintem Wolff sokat ártott az imidzsének Abu-Dzabiban – fogalmazott Villeneuve.

– Hamilton kényes az ilyen dolgokra, hiszen ő a jövőjén is gondolkozik, amit Amerikában, esetleg Hollywoodban képzel el.

A megmondóemberként ismert kanadai szavai talán nem teljesen légből kapottak. Korábbi sajtóértesülések szerint ugyanis Hamilton azzal sem értett egyet, hogy csapata fellebbezést nyújtott be az Abu-dzabi Nagydíj után, így próbálta meg elorozni Verstappentől, és megszerezni pilótájának az áhított világbajnoki címet. A német istálló vezetősége a brit kérése ellenére is megtette ezt a lépést, de végül a Mercedes hoppon maradt, mert a FIA elutasította mindkét beadványát. Így Verstappen maradt a bajnok, a történetnek azonban még koránt sincs vége.

Borítókép: Lewis Hamilton (Fotó: EPA/Kamran Jebreili)