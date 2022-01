Légiósok: hamarosan kiderül, mennyit kell Szoboszlainak kihagynia

Sokáig kellett rá várni: az RB Leipzig tavaly április után nyert újra idegenben bajnoki mérkőzést. A gyengére sikerült őszi idény után a két idei meccsét megnyerte a Bundesliga legtöbb magyar játékost foglalkoztató csapata, szombaton a Vfb Stuttgart lett az áldozata. A találkozó hőse Gulácsi Péter volt, amiről ide és ide kattintva olvashat bővebben, a második félidőben például három hatalmas bravúrt is bemutatott. Végig a pályán volt Willi Orbán is, aki szintén jó teljesítményt nyújtott a 2-0-ra megnyert találkozón.

Eredetileg helyet kapott a kezdőcsapatban a harmadik magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik is, ám mégsem vonulhatott ki a pályára, mert a bemelegítés közben megsérült. Bár vasárnap a lipcsei RBLive honlap arról írt, hogy Szoboszlai combjában elszakadt egy izomrost, és emiatt közel egy hónapos kihagyás vár rá, ez csak találgatás volt. Az első vizsgálatok alapján szombaton úgy tűnt, hogy a mostani idényben 23 tétmeccsen nyolc gólnál és öt gólpassznál járó középpályás nem szenvedett súlyos sérülést, ám érdemi eredményt csak a hétfői MR-vizsgálat hozhat, legkorábban utána érdemes az esetleges kihagyás időtartamáról beszélni.

Gulácsi Pétert ünnepelték a lipcseiek Fotó: AFP/Tom Weller

A Leipzig a stuttgarti sikerrel – egyébként ez volt a klub történetének háromszázadik győzelme tétmérkőzéseken – már a hetedik helyre lépett fel, és karnyújtásnyira került a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezésektől.

Ellenkező irányú úton indult el Sallai Roland csapata, a Freiburg. A téli szünetet a negyedik, azaz a Bajnokok Liga főtábláját érő helyen töltötte, azóta azonban lecsúszott a hatodikra. Pénteken alárendelt szerepet játszva 5-1-re kikapott Dortmundban, és az eredménynél csak a játékának a minősége festett lehangolóbban. Bár az ősszel Sallai Roland kiszorult a kezdőcsapatból, és Christian Streich vezetőedző is bírálta, egy héttel korábban és most is ott volt a pályára vonulók között, a 65. percben cserélték le. Szalai Ádám a fejműtétje után egyelőre csak edzhet, még mindig nem lehetett tagja a Bochumot 1-0-ra legyőző Mainz keretének.

Azzal, hogy az év elején Novothny Soma a Bundesligában játszó Bochumtól az Anorthosziszhoz, Megyeri Balázs pedig a török Göztepétől az AEL Limassolhoz szerződött, négyre nőtt a ciprusi magyar kontingens száma. Mindketten helyet kaptak a saját klubjuk kezdőcsapatában, és éppen egymás ellen játszhattak. Novothny Soma a 85. percben jött le a pályáról, amikor már kialakult a nekik kedvező 2-1-es végeredmény, Megyeri Balázs pedig végig a vendégek kapujában állt. Lang Ádám napokkal ezelőtt hosszabbította meg a szerződését az Omonia Nicosiával, amely vasárnap este a magyar válogatott védővel a soraiban 2-0-ra kikapott az Apollontól. Az AEK Larnaca a Paeek vendége volt, Gyurcsó Ádám végigjátszotta a 2-2-re végződött találkozót. A csapat ezzel az egy ponttal is maradt a második helyen, az Anorthoszisz negyedik, az Omonia hatodik, és még éppen a felsőházi rájátszást jelentő helyen áll, a Limassol pedig tizedik.

Megyeri Balázs gyorsan bizalmat kapott az új klubjában Fotó: AFP/Mehmet Emin Menguarslan

Menekül a kiesés ellen a török élvonalban a Kasimpasa, amely vasárnap a Giresunspor vendégeként győzött 2-0-ra, Varga Kevin a második félidőre beállva lehetett aktív részese asikernek. A csapata fellépett a tizenhatodik helyre, azaz éppen elhagyta a kiesőzónát. Nagy csalódás a Fenerbahce szereplése, amely a tabella hátsó fertályában tanyázó Antalyaspor otthonából csak egy pontot hozott el, és csak a hatodik helyen szerénykedik, amely nem jelent nemzetközi kupaszereplést. Szalai Attila ezúttal nem volt tagja a Fenerbahce keretének.

Rendeztek fordulót az olasz másodosztályban, a Serie B-ben is. Balogh Botond együttesének, a Parmának a Crotone elleni találkozója elmaradt, a Pisa viszont pályára lépett, de Nagy Ádámot hazai pályán a kispadon tartotta, és 3-1-re kikapott a Froinonétól. Ennek ellenére a Pisa még a tabella élén várhatja a következő fordulót, de az előnye csupán egy pontra csökkent a második Bresciával szemben.

A többi magyar légiós még csak készül a tavaszi idényre. Így van ezzel már Kleinheisler László is, aki valamivel hosszabb szabadságot kapott az NK Oijek vezetőitől, de szombaton csereként már pályára lépett a szlovén Olimpija ellen 3-0-ra megnyert edzőmeccsen. Az eszékiek következő ellenfele egyébként január 20-án, csütörtökön a magyar szombathelyi Haladás lesz.

Fotó: facebook.com/krcgenk

Az U21-es válogatott Németh András 2016 óta szerepel a belga Genk utánpótlásában, a 19 éves csatár vasárnap kapott először lehetőséget az első csapatban bajnoki meccsen. A 89. percben lépett pályára a Beerschot elleni mérkőzésen, és a 93. percben ő állította be a 4–1-es végeredményt (nyolc méterről, jobbról lőtt a hosszú alsóba), tehát rögtön az első meccsén az első gólját is megszerezte a belga élvonalban.

Borítókép: Szoboszlai Dominik remek formába lendült, de most megsérült (Fotó: AFP/JAN WOITAS)