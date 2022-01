Példátlan labdamenet, véget ért a veretlenségi sorozat

Tallon Griekspoor nevét talán még a teniszt követők közül sem ismeri mindenki, pedig a holland játékos huszonhat meccses győzelmi sorozattal érkezett az Australian Openre. Igaz, a sikerek többségét nem ATP-tornákon, hanem az egy kategóriával alacsonyabb szintű Challenger-versenyeken érte el. Abból viszont egymás után ötöt nyert a 2021-es év zárásaként, közülük az utolsó helyszínen, Pozsonyban Piros Zsombort győzte le a fináléban.

Az Australian Openen Griekspoor bizonyította, hogy immár a legjobbakkal is felveheti a versenyt, bár hasonló győzelmi sorozatra egyelőre nem lehet számítani tőle. Az első fordulóban a korábbi top 10-es Fabio Fognini ellen mindössze kilenc játékot veszített a három szett során, és a második fordulóban a 19. kiemelt Pablo Carreno Bustának is minden eszközt be kellett vetnie a holland játékos ellen.

Griekspoor sem maradt adósa Carreno Bustának a váratlan megoldások terén, de végül öt játszmában a spanyol jutott tovább.

A többi spanyol kiemelt sokkal simább mérkőzésen jutott a harmadik fordulóba: Rafael Nadal és Carlos Alcaraz sem veszített játszmát – utóbbi Fucsovics Márton legyőzőjét, Dusan Lajovicsot győzte le, és a harmadik forduló egyik legnagyobb rangadóját játssza majd Matteo Berrettini ellen. Meglepően sima vereséget szenvedett viszont a tavalyi wimbledoni elődöntős, Hubert Hurkacz.

A szerdai programban a nő mezőny legnagyobb nevű áldozata az olimpiai bajnok, Belinda Bencic volt, aki a 2019-es Roland Garros-elődöntőstől, a még mindig csak húszéves Amanda Anisimovától kapott ki. Az amerikai játékos következő ellenfele a címvédő Oszaka Naomi lesz.

Anisimova nyert Ausztráliában felvezető tornát, ahogy a világelső Ashleigh Barty és Paula Badosa is. Utóbbi két játékos magabiztosan menetel Melbourne-ben: az ausztrál zsinórban második meccsét is egy órán belül zárta le, míg a spanyol mindkét eddigi találkozóján kiosztott egy 6-0-t.

Australian Open, 2. forduló, érdekesebb eredmények

Férfi egyes

Nadal (spanyol, 6.)–Hanfmann (német) 6:2, 6:3, 6:4

Berrettini (olasz, 7.)–Kozlov (amerikai) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Mannarino (francia)–Hurkacz (lengyel, 10.) 6:4, 6:2, 6:3

Shapovalov (kanadai, 14.)–Kvon (dél-koreai) 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2

Carreno Busta (spanyol, 19.)–Griekspoor (holland) 6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4

Alcaraz (spanyol, 31.)–Lajovics (szerb) 6:2, 6:1, 7:5

Női egyes

Barty (ausztrál, 1.)–Bronzetti (olasz) 6:1, 6:1

Krejcíková (cseh, 4.)–Vang (kínai) 6:2, 6:3

Badosa (spanyol, 8.)–Trevisan (olasz) 6:0, 6:3

Oszaka (japán, 13.)–Brengle (amerikai) 6:0, 6:4

Anisimova (amerikai)–Bencic (svájci, 22.) 6:2, 7:5

Azarenka (fehérorosz, 24.)–Teichmann (svájci) 6:1, 6:2

Borítókép: Pablo Carreno Busta (Fotó: EUROPRESS/AFP/BRANDON MALONE)