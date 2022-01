Újabb csapás a Barcelonának, értelmet nyertek a könnyek

A 96. percben könnyek között hagyta el a pályát Fati Bilbaóban, és mostanra értelmet nyertek a könnyei. A 19 éves tehetség valószínűleg már akkor érezte, hogy nagyobb a baj, és ezt az orvosi vizsgálatok megerősítették.

„A pénteki vizsgálatokból kiderült, Ansu Fati proximális ínsérülést szenvedett a bal combhajlító izmában. Az elkövetkezendő néhány napban dől el, hogy milyen kezelést alkalmazunk a támadó gyógyulásának érdekében” – tette közzé az FC Barcelona péntek este.

Bár ebből nem derül ki, mennyi ideig nem futballozhat Fati, de sajtóhírek szerint ez minimum két-három hónapos kiesést jelent a támadónak.

Fati az a tehetség, akire régóta vártak Barcelonában, hosszú idő után ő volt az első, aki a klub saját akadémiájáról, a La Masiáról kikerülve vezérszerepbe tudott kerülni az első csapatban. Még nem volt 17 éves, amikor meglőtte az első gólját a Barcában 2019-ben, s ezzel a klub valaha volt legfiatalabb gólszerzője lett.

Azóta több más hasonló rekordot is megdöntött, például ő lett a katalánok legfiatalabb BL-szereplője és az egész sorozat legfiatalabb gólszerzője. A sérülésekkel azonban hadilábon áll. 2020 novemberében térdsérülést szenvedett, meg is kellett műteni, a felépülése pedig az előre jelzett négy hónap helyett kilenc hónapot vett igénybe.

Ettől függetlenül Barcelonában töretlen volt a belé vetett bizalom. Nyáron a klub bejelentette, hogy Lionel Messi távozása után Fati kapja meg az ikonikus tízes mezt. Ezzel tulajdonképpen kimondva is rá helyezték a terhet, hogy váljon a Messi utáni Messivé.

A baj csak az, hogy Fati ebben az idényben már eddig is négy különböző alkalommal volt sérült, amelyek miatt összesen 26 meccset volt kénytelen kihagyni. Ez a szám, illetve a sérülten töltött napok száma pedig most újra növekszik majd.

Amikor játszik, akkor egyébként hozza, amit várnak tőle, az idénybeli tíz meccsén öt gólja és egy gólpassza van, ami annak fényében különösen remek, hogy ideje sem volt igazán belelendülni, hiszen egyedül októberben tudott négyszer pályára lépni, egyébként szét volt szabdalva az évadja.

A sérülésekre Fati értéke is reagál: korábban már 80 millió eurót is ért, most viszont 60 millióra tartják, pedig normál esetben ilyen fiatal korban felfelé kellene ívelnie az összegnek.

Borítókép: Ansu Fati a Barcelona mezében (Fotó: Joan Monfort)