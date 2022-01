Világbajnoki bronzérmes átlövővel erősít a nyártól a Győr

Line Haugsted meghatározó játékosa a dán Viborgnak, amelynek 2016 óta a tagja. Pályafutása során eddig csak dán klubokban, a Midtjylland a Skive és az Odense csapataiban szerepelt. A 27 éves átlövő 2021 decemberében bronzérmet nyert a dán válogatott tagjaként a spanyolországi világbajnokságon. Most vált, ugyanis kétéves szerződést írt alá a Győri Audi ETO együtteséhez, a szerződés a nyáron lép életbe.

– Nagyon boldog vagyok, hogy a világ legjobb csapatának tagja lehetek nyártól – nyilatkozta Line Haugsted a győri klub honlapjának. – Viborgban nagyon jól érzem magam, de úgy gondolom, hogy most eljött számomra az idő, hogy egy új országban, egy új csapatban is kipróbáljam magam. Több megkeresésem is volt, de arra a lehetőségre, hogy a Győri Audi ETO KC játékosa lehessek nem tudtam nemet mondani. Ismerem a csapatot, tudom az eredményeit, a klub filozófiájával és céljaival teljes mértékben azonosulni tudok. Ez azonban még a jövő, most maximálisan arra koncentrálok, hogy a Viborggal minél jobban szerepeljünk a dán bajnokságban és az Európa Ligában.

Fotó: Győrietokc.hu

Bartha Csaba, a győriek elnöke részletesen indokolta, miért esett a választás a dán átlövőre, és hol figyelt fel rá a magyar klub:

– Line Haugsted jelenleg a világ egyik legjobb védőjátékosa. Nem véletlen, hogy a rangos, nagy világeseményeken személyesen veszünk részt. Ezek az alkalmak jó lehetőséget nyújtanak a menedzserekkel és a játékosokkal való találkozásokra. Így történt ez 2021 decemberében is. A spanyolországi világbajnokságon rendkívül jó benyomást keltett Line játéka, aki nemcsak nagyszerű védő, hanem a kontratámadásokban is eredményes. Ambors Martín vezetőedzővel úgy érezzük, hogy a játékos abszolút beleillik a klub játékosstruktúrájába. Örülök, hogy 2024-ig biztosan a Győri Audi ETO KC-t erősíti. Várjuk Győrben, de addig is sok sikert kívánunk neki a Viborgban.

Borítókép: Line Haugsted decemberben győzte meg a játékával a győrieket (Fotó: Győrietokc.hu)