A nagypapa szívgyógyszere dönthet az olimpiai aranyról

Az ötkarikás játékokon műkorcsolyában kedden került sor nők rövid programjára, de ahogyan az borítékolható volt, a sportágban ez a nap nem csak a versenyről szólt azután, hogy jégre léphetett a doppinggyanúba keveredett Kamila Valijeva. Az oroszok 15 éves Európa-bajnoknőjének a még december végén adott doppingmintájában trimetazidint mutattak ki, de ez csak az olimpián derült ki, miután az oroszok Valijeva remek produkcióinak is köszönhetően megnyerték a csapatversenyt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az éremátadást elhalasztotta, s leszögezte, hogy a női versenyben sem tartják meg, ha Valijeva érintett lenne, amíg az ügye le nem zárul.

Az oroszok az első csatát a diplomáciai fronton megnyerték, mert a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) helyben hagyta „kiskorúként” egyébként is más elbírálás alá eső sportoló felmentését az oroszok részéről. A CAS magát az esetleges doppingolást nem vizsgálta, ez nem is a hatásköre, csak a jogi környezet tisztázása.

A trimetazidint a szívizom kezelésére alkalmazzák, egészséges ember szervezetében pedig javítja a vér oxigénellátását, így a szer teljesítményfokozónak minősül, és 2014 óta tiltólistán van.

Denis Oswald, a NOB fegyelmi bizottságának elnöke elmondta, az oroszok védekezése azon alapul, hogy Valijeva nagyapja szívgyógyszert szed, és ez okozhatta a „problémát”. Oswald konkrétumot nem említett, és a médiában ez első hírek úgy jelentek meg, hogy Valijeva tévedésből bevette nagyapja gyógyszerét. Ám később kiderült, hogy nem erről van szó, az oroszok véletlenszerű „szennyeződésről” beszélnek. Tény, hogy Valijeva doppingmintájában nagyon alacsony a trimetazidin szintje. Az oroszok szerint a szer egy egymás után használt, nem teljesen tiszta poháron keresztül is bejuthatott a korcsolyázónő szervezetébe.

Meghallgatták Valijeva édesanyját is, aki azonban nem tudott felmutatni olyan receptet, amire az ominózus szívgyógyszert kiválthatták volna, elmondása szerint a nagyapa recept nélkül vásárolta egy gyógyszertárban. Mi tagadás, ez nem erősíti a védelmet, és a „nyomozás” azon a szálon is fut, hogy a bizonyos gyógyszer bélben oldódó kapszula vagy közönséges tabletta, mert ha kapszula, akkor megint rosszul állnak az oroszok.

Mindenesetre amikor ma a rövid programban Kamila Valijevát a jégre szólították, biztató taps fogadta – azt azért senki sem gondolja, hogy a 15 éves kislány maga találta ki, a reggeli kakaóját feldúsítja egy kis trimetazidinnel.

A programja elejé a tripla axel nem sikerült neki, de nem esett el belőle, a folytatásban pedig nagyon szép korcsolyázást láttunk tőle, tripla flippel és tripla lutz, tripla toe-loop kombinációval. A 82,16 pontszámával az élre állt, és halvány mosolyt is láthattunk tőle, valamint azt is, hogy a kamerába integet. Utána honfitársnője, a vb-3., 17 éves Alekszandra Truszova elesett a tripla axelből, s csak 74,60 pontot kapott. A regnáló világbajnok, a szintén 17 éves Anna Scserbakova csak dupla axelt ugrott, de végig hibátlanul korcsolyázott, az ő pontszáma 80,20 lett, így a rövid program után Kamila Valijeva vezet. Az első négyben három orosz versenyző van, a harmadik helyre a 21 éves japán Szakamoto Kaori (79,84) furakodott be közéjük.

A kűrt csütörtökön magyar idő szerint 11.10-től rendezik, Valijeva szereplése miatt a megszokott 24 helyett 25 versenyzővel.

