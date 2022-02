Oroszország lélegzet-visszafojtva várja, mi történik ma délután + videó

A női egyéni versenyben harminc induló van, akiket hat ötös csoportban sorsoltak, a keddi rövid programban ennyien indulhatnak, de csütörtökön már csak a legjobb huszonnégy mutathatja be a kűrjét. Kamila Valijeva a 26. jégre lépő lesz, és a programjában ott van a tripla axel is, amit a nőknél csak kevesen tudnak. Valijeván kívül egyik honfitársnője, Alekszandra Truszova, a japán Kavabe Mane és Higucsi Vakaba, az amerikai Liu Alysa, a koreai Ju Jung és az ukrán Anasztazija Sabatova merte betenni a programjába. (A rövid programban négyfordulatos ugrást nem lehet bemutatni, csak a kűrben.) Valijeva a csapatversenyben kiemelkedett a mezőnyből, ott a rövid programban 90,18 pontot kapott, a második legjobb Hiugucsi 74,73-at. Itt egy nemzetből csak egy versenyző indulhatott, de Valijeva januárban a tallinni Eb-n Truszovát és másik honfitársát, Anna Scserbakovát is nagyon megverte, pedig utóbbi a regnáló világbajnok. (A vb-n Valijeva nem volt ott.)

Kamila Valijeva sokat tett azért, hogy Pekingben az oroszok nyerjék meg a csapatversenyt – a nők közül először ugrott négyfordulatost olimpián, rögtön kétszer is –, de ennek a hivatalos eredményhirdetésére, aminek éppen egy hete kellett volna megtörténnie, azóta sem került sor.

Valijeváról ugyanis nem sokkal a ceremónia előtt kiderült ki, hogy a december végén, a szentpétervári orosz bajnokságon adott doppingmintájának vizsgálata pozitív eredményt hozott. A szervezetében a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre bukkantak. Ezt a szert a szívizom kezelésére szokták alkalmazni, egészséges ember szervezetében pedig javítja a vér oxigénellátását, így teljesítményfokozó.

Az Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) az ilyenkor automatikus előzetes eltiltást felfüggesztette, ám döntését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is megtámadta a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS), mely ugyanakkor hétfőn helybenhagyta az oroszok határozatát.

Камила Валиева выступит в личном перевенстве CAS отклонил апелляцию на применение к Камиле Валиевой временного отстранения

A lausanne-i székhelyű CAS jelezte azt is, hogy döntésében kivételes körülmények játszottak szerepet, ezek egyike, hogy a WADA szabályai szerint Valijeva védett személynek számít. Még nincs 16 éves, így rá nem azok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. A CAS azt is kiemelte, hogy a doppingvizsgálat eredményét szerencsétlen időpontban jelentették be. A bíróság ugyanakkor magát a doppingesetet nem vizsgálta. Így a versenyző, aki az elmúlt héten folyamatosan edzett, de a médiának nem nyilatkozott – megesett, hogy a fejére csuklyát húzva lépett meg a sajtótól –, elindulhat az egyéni versenyben. Mi tagadás, ez egészen fura helyzet, s a NOB közölte, hogy azokban a számokban, amelyekben Valijeva szerepel, az ügyének teljes lezárása után lesz majd éremosztás.

Az Európa-bajnoknő hosszú hallgatás után kedd reggel az orosz 1-es csatornának nyilatkozott:

– Boldog vagyok, ugyanakkor érzelmileg kimerült. A könnyeim egyszerre a boldogság, de kicsit a bánat könnyei is. Természetesen örülök, hogy indulhatok a versenyben, képviselhetem a hazámat, és megpróbálom a maximumot kihozni magamból. Amikor megnyitom az Instagramot, látom, hogy mennyien támogatnak, még egy moszkvai óriásplakátot is láttam azzal a felirattal, hogy „Kamila, veled vagyunk!”, ezek nagyon jólesnek számomra, mert ez egy nagyon nehéz időszak nekem. Azt gondoltam, hogy egyedül maradok, de most már tudom, hogy azok, akik a legközelebb állnak hozzám, soha nem tettének ilyet – fogalmazott Kamila Valijeva.

Nagy kérdés, hogy ebben a helyzetben mire lesz képes; közép-európai idő szerint nem sokkal 15 óra előtt kiderül. Oroszország lélegzet-visszafojtva várja, mi történik Pekingben, de persze nem csak az oroszok várják ezt a rövid programot.

Kamila Valijeva edzésen:

