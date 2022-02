Bognár György már öt éve megmondta, hogy ő az új Szalai Ádám

– Most megy a játék, jönnek a gólok, úgyhogy ez egy kicsit más, de nem szállok el magamtól – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Ádám Martin.

Hetek óta a paksi gólkirályjelölt a téma a magyar futballban, Marco Rossi is elmondta, a tavaszi mérkőzésekre behívja a robusztus centert a magyar válogatottba. A szövetségi kapitány legutóbb szombaton, a Gyirmót ellen bajnokit követően egyeztetett a 27 éves csatárral, aki két gólt szerzett a mérkőzésen.

– Pozitív dolgokat említett, mondta, hogy megfogadtam a tanácsát, amit még régebben mondott – ennyit árult el a megbeszélésről Ádám Martin.

Közvetetten arról is beszélt, mit is vár el tőle Marco Rossi. Ádám Martin ugyanis január óta dietetikushoz jár, hogy csökkentse a testsúlyát, továbbá saját testsúlyos edzéseket végez otthon, hogy ekképpen is formálja a testalkatát.

– A nemzetközi labdarúgás teljesen más, mint mondjuk a magyar bajnokságban focizni. Nem voltak problémáim az első fél évben itt az NB I-ben, ezt lehetett látni tavaly, a statisztikáim nem hazudnak. De ahhoz, hogy szintet lépjek, a nemzetközi focihoz közelebb legyek, ahhoz ez a mostani változtatás mindenképpen kellett – jegyezte meg.

Bognár György megjósolta

Bognár György, a Paks vezetőedzőjét megkérdezték, lehet-e Ádám Martin az új Szalai Ádám.

– Én már öt éve el tudom ezt képzelni. Nem lehet elkerülni azt, hogy bekerüljön a válogatottba, jó formában, jó fizikai állapotban van a termete ellenére. Mondják, hogy esetleg a robbanékonyságán lehetne javítani, de

Martin egyáltalán nem lassú játékos, szerintem ebben a pozíciós játékban ő nagyon is otthon van.

Böde Dániel a válogatottat illetően egyetlen tanáccsal látta el Ádám Martint: – Játssza a játékát! – mosolyodott el a szakállas paksi kedvenc.

Ádám Martin 20 NB I-es bajnoki után kereken 20 gólnál jár, így akár Nyilasi Tibor 1981-ben szerzett 30 gólját is felülmúlhatja.

Érthető, hogy az előző idény paksi gólvágóját, Hahn Jánost követve – aki a ma már a DAC játékosa – szintén nemzetközi karrierre vágyik.

Szurkol neki az elődje, egyben ellentéte

A legutóbbi paksi gólkirály, a most már dunaszerdahelyi légiós Hahn János után Ádám Martinra is biztosan felfigyelnek majd a külföldi klubok.

– Szurkolok neki, hogy lecsapjanak rá, és egy sokkal jobb szerződés reményében mondjuk külföldre igazoljon. Valószínűnek tartom, hogy a klub őt nagyon jó pénzért értékesíteni tudja nyáron, főleg akkor, hogy ha gólkirály lesz, még nyolc-tíz gólt betermel, és a válogatottban is szerepel. Ebben az esetben én azt hiszem, a piaci értéke is megnő – mondta Hahn János, aki termetre éppen ez ellentéte Ádám Martinnak, ő nagyon vékony, igaz, nem gyenge.

Ádám Martin jelenlegi értéke a Transfermarkt szerint 700 ezer euró.

A Gyirmót elleni duplájával beállította, részben meg is döntötte Böde Dániel 2016-os rekordját. Jelenlegi csatártársa hat éve zsinórban nyolc bajnokin 11 gólt szerzett a Ferencvárosban, míg Ádám a legutóbbi nyolc NB I-es meccsen 12-szer volt érvényes. A szegedi születésű csatár a sorozatot szombaton Kisvárdán tovább javíthatja.

Borítókép: Ádám Martin tudja, hogy merre tart (Fotó: Makovics Kornél)