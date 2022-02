Djokovics rengeteg szerb előtt, győzelemmel tért vissza

Szerb zászlók a nézőtéren, néhány fanatikus ütemes „Nole” biztatása töltötte be a dubaji ATP-verseny nézőterét. Az érdeklődés a világelsőnek, Novak Djokovicsnak szólt, a 20-szoros Grand Slam-győztes a 19 éves olasz Lorenzo Musetti ellen tért vissza három hónapos kihagyás után. Az olasz tinivel korábban egyszer találkozott a világelső: a tavalyi Roland Garros nyolcaddöntőjében Musetti az első két szettet megnyerte ellene, majd az ötödik játszmában a szerb 4:0-s vezetésénél az olasz feladta a mérkőzést.

Dubajban Djokovics adogatásával és két olasz ponttal kezdődött a mérkőzés. A tétmérkőzést legutóbb tavaly játszó világelső lassan melegedett be, az első szervái sokáig nem ültek; a sokszoros Grand Slam-győztes 2:1-nél vette el Musetti szerváját, majd 4:1-nél további két bréklehetősége volt, de nem tudott élni az eséllyel. A hetedik gémben érkezett meg a meccsbe a szerb, ekkor két ászt is ütött, majd egy habkönnyű szerva-röpte játékkal fordult rá a szett hajrájára. Musetti 5:2-nél ugyanis a szettben maradásért adogatott, és ezzel nem is gyűlt meg a baja. Ahogy Djokovicsnak sem kiszerválni a szettet; semmire nyerte meg az adogatójátékát, és szűk negyven perc alatt 6:3-ra hozta az első szettet.

A másodikban a szerb a régi önmagát idézte, folyamatosan feljavultak az első adogatásai, 1:1-nél semmire nyerte el ellenfele szerváját, majd simán nyerte a saját adogatását. Idő kérdése volt, hogy mikor ér véget a meccs. Djokovics a brékelőnytől megnyugodott. Musetti még egyszer megemberelte magát, 3:2-es hátrányban három lehetősége volt elvenni a szerb szerváját, de nem tudott élni az eséllyel. Djokovics egy újabb brékkel, fogadóként nyert meg a meccset. A találkozó 1 óra 15 percig tartott. Djokovics öt ászt ütött.

Djokovics a Hacsanov–De Minaur mérkőzés győztesével játszik a következő fordulóban.

– Nagyon élveztem a meccset, nem is várhattam volna annál jobb és szebb köszöntést, mint amit a dubaji közönségtől kaptam. Két játszmában nyertem, két és fél hónap telt el játék nélkül, elégedett vagyok azzal, hogy egy nagyon tehetséges, fiatal játékost győztem le – mondta a visszatérő világelső.

ATP 500-as torna, Dubai, 1. forduló: Djokovics (szerb, 1.)–Musetti (olasz) 6:3, 6:3. Korábban: Murray (brit)–O’Connell (ausztrál) 6:7 (4-7), 6:3, 7:5, Vesely (cseh)–Cilic (horvát) 6:4, 7:6 (7-3), Daniel (japán)–Goffin (belga) 6:3, 7:6 (7-5), Krajinovic (szerb)–Dzsaziri (tunéziai) 6:7 (4-7), 6:2, 6:4.

Borítókép: A világelső a szokásos erényeit csillogtatta a visszatérése alkalmával (Fotó: AFP)