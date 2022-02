Gulácsi Péterék orosz csapatot kaptak az Európa-ligában

Az El őszi csoportkörének nyolc győztese automatikusan, kiemeltként jutott be a legjobb 16 közé, az ellenfeleik pedig a csoportok második helyezettjeiből és a BL-csoportkör harmadik helyezettjei közül kerültek ki. Ez utóbbi 16 csapat egymás között, egyeneses kieséses párharcban döntött arról, melyik nyolc juthat be a nyolcaddöntőbe.

Az RB Leipzig is így verekedte be magát a lyoni sorsolás mezőnyébe, miután az ősszel a BL-ből esett ki a második számú európai kupába, amelyben tegnap a spanyol Real Sociedad legyőzésével jutott be a nyolcaddöntőbe. Oda, ahol az ősszel El-csoportgyőztes Szpartak Moszkva vár rá.

A párosítás érdekessége, hogy az UEFA ma délelőtt rendkívüli ülésen hozott döntést többek között arról, hogy az orosz klubok nem játszhatnak hazai pályán a nemzetközi szövetség szervezésében zajló sorozatokban, ezzel is reagálva a csütörtökön kirobbant ukrán–orosz háborúra. A döntés a jelenlegi idényben már egyedül a Szpartakot érinti, mivel más orosz klub már nincsen versenyben a nemzetközi porondon. Az tehát egyelőre kérdés, hogy Gulácsiék hol játsszák le az idegenbeli meccset.

Az ugyancsak a BL-ből érkezett Barcelona papíron már legyőzte az egyik legerősebb riválisát az El-ben, hiszen tegnap az olasz Napoli elleni sikerrel jutott be a legjobb tizenhat közé. A következő ellenfele a török Galatasaray lesz, amely elviekben jóval könnyebb riválisnak tűnik. A katalánok vezetőedzője, Xavi mégis óva intett attól, hogy máris kupagyőztesnek kiáltsák ki a Barcelonát.

– Hogy akkor innentől mi lennénk az Európa-liga legnagyobb esélyesei? Nem, egyáltalán nem! – reagált Xavi a felvetésre. – Egyszerűen csak folytatnunk kell a munkát a lehető legnagyobb alázattal, ami létezik a világon. Jó meccset játszottunk, de még csak a legjobb tizenhat közé jutottunk be, semmit sem nyertünk még meg.

Az El nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit március 10-én, a visszavágókat egy héttel később, március 17-én rendezik.

Európa-liga, a nyolcaddöntő párosítása:

RB Leipzig–Szpartak Moszkva

FC Barcelona–Galatasaray

Rangers – Crvena zvezda

FC Porto–Olympique Lyon

Atalanta–Bayer Leverkusen

Sevilla–West Ham United

Braga–AS Monaco

Betis–Eintracht Frankfurt

Sorsoltak a harmadik számú európai kupában, a Konferencia-ligában is, amelyben ugyancsak a nyolcaddöntős párosítások születtek meg.

Itt két magyar érdekeltségű csapat sorsát figyelhettük, hiszen Szalai Ádám új klubja, az FC Basel a kiemeltek között kapott helyet, míg a Partizan Beograd, amelyben Holender Filip szerepel, a nem kiemelt együttesek sorát gyarapította.

A Baselnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a Ligue 1 második helyén álló Marseille lesz az ellenfele, Szalai Ádám ugyanakkor vélhetően örömmel tér vissza a francia városba, ahol legutóbb a 2016-os Eb-n, az Izland elleni 1-1-en játszott a magyar válogatottban. Holender szerb csapata pedig a holland Feyenoorddal került szembe.

A nyolcaddöntő mérkőzéseinek dátuma az El-hez hasonlóan március 10. és 17-e.

Konferencia-liga, a nyolcaddöntő párosítása:

Olympique Marseille–FC Basel

Partizan Beograd–Feyenoord

Leicester City–Rennes

PAOK–Gent

Vitesse–AS Roma

PSV Eindhoven–FC Köbenhavn

Slavia Praha–LASK

Bodø/Glimt–AZ