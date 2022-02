Korábbi gólkirály segít a súlyos válságot élő Vidinek

Nem csupán szakmailag, hanem lelkileg is fel kell rázni a fehérváriakat, ebben a munkában Preisinger Sándor segíthet Michael Borisnak. Szabiccsal ugyanis a teljes szakmai stáb távozott, s a német edző a korábbi gólkirályt kérte fel másodedzőnek.

– Michaellel az MLSZ-nél, az utánpótlás-válogatottak mellett töltött időszakunkra nyúlik vissza az ismeretségünk, az U16-os és az U21-es nemzeti csapatnál dolgoztunk együtt, előbbinél ő volt az én segítőm, utóbbinál pedig én az övé. Bármerre dolgoztunk azóta is, kapcsolatban voltunk, most pedig felkért, hogy segítsem a munkáját a Vidinél, amire a klub és Michael személye miatt is örömmel mondtam igent – ismertette a német edzőhöz fűződő kapcsolatát Preisinger Sándor a Vidi honlapjának, hozzátéve, Michael Boris a szokásos másodedzői szerepkörnél nagyobb mértékben számít a munkájára, mindenben kikéri a véleményét. A korábbi gólkirály arról viszont csupán rébuszokban beszélt, hogyan is lehetne kivezetni a fehérváriakat az egyre mélyülő válságból, csupán azt hangsúlyozta, a jó és eredményes munkához minden feltétel adott Fehérváron.

– Jól ismerem a magyarországi klubokat, így bátran mondhatom, hogy kiváló körülmények között dolgozhatunk a Vidinél, minden adott a magas szintű munkához. Egy sikertelen folyamat közben érkeztünk a csapathoz, ez egy olyan szituáció, amit kezelnünk kell, azon dolgozunk, hogy ezt a sorozatot gyorsan átfordítsuk és elinduljon a csapat azon az úton, amire hivatott. Minden meccset meg akarunk nyerni, természetesen ez nem megy egyik napról a másikra, de hiszek abban, hogy a játékosokkal közösen sikeresek leszünk – mondta Preisinger Sándor.

A Paksnak általában jól megy a játék a Fehérvár ellen, a két csapat őszi mérkőzését hazai pályán azonban a Vidi nyerte meg 2-1-re.

NB I, 22. forduló

Péntek: Paks–Fehérvár 20.00

Szombat: ZTE–Kisvárda 14.30, Honvéd–Puskás Akadémia 17.00, Ferencváros–Gyirmót 19.30

Vasárnap: Újpest–Mezőkövesd 14.30, Debrecen–MTK 17.00.

Az állás: 1. Ferencváros 42 pont, 2. Puskás Akadémia 40, 3. Kisvárda 40, 4. Fehérvár 29, 5. ZTE 29, 6. Paks 28, 7. Mezőkövesd 27, 8. Debrecen 25, 9. Honvéd 24, 10. Gyirmót 23, 11. Újpest 21, 12. MTK 20.

Borítókép: Preisinger Sándor (Fotó: Mol Fehérvár FC)