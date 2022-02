Megnyitó a téliesített Madárfészekben, sok hiányzóval

Másodszor ad otthont olimpiai megnyitónak a különleges szerkezete ­miatt Madárfészek néven ismert Pekingi Nemzeti Stadion. A korábbi újrázó rendezőkkel szemben fontos különbség, hogy Peking az első város, amely téli és nyári olimpiának is otthont ad. A különleges helyzet több kreatív megoldást eredményezett: a Vizes Kocka, amely a 2008-as játékokon az úszó-, műugró- és műúszóversenyeknek adott otthont, immár Jégkocka néven fut, és a curlingtornák helyszíne. A számunkra idén legfontosabb létesítmény, a rövid pályás gyorskorcsolyának és a műkorcsolyának is otthont adó Capital Indoor Stadium tizennégy évvel ezelőtt a röplabdatorna színtere volt.

Miközben a pekingi központban többségében korábban épített létesítményeket hasznosítanak újra, az idei lesz az első téli olimpia, amelyen a sízők és hódeszkások teljes mértékben mesterségesen előállított havon versenyeznek, ugyanis ebben az időszakban ezen a vidéken elenyésző mennyiségű csapadék hullik. A hőmérséklet ellenben abszolút illik a téli olimpiához, sőt a sífutók és a biatlonisták örülnének az enyhülésnek, miután a tengerszint felett 1700 méteres magasságon fekvő, Pekingtől 220 km-re található versenyhelyszínen, Csangcsiakouban mínusz 17–19 fokban edzettek.

A fővárosban ennél kellemesebb a hőmérséklet, de így is sok sportoló dönthet úgy, hogy nem vállalja a felvonulást a mai megnyitón, főként azok, akik már szombaton érmekért küzdenek. Utóbbi körbe tartoznak a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai is, így várhatóan kevés sportoló vonul majd fel a magyar zászló mögött, amelyet a tavaly, Tokióban elindított gyakorlatnak megfelelően egy-egy férfi és női versenyző, Kékesi Márton és Tóth Zita visz majd. Az elővigyázatos sportolók mellett több ország – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada – vezető politikusai is távol maradnak a mai ünnepségtől, úgynevezett diplomáciai bojkottal sújtják a rendező Kínát. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, aki sportolóként 1980-ban bojkott miatt maradt le a moszkvai olimpiáról, örömét fejezte ki, hogy idén nem lesznek sorstársai, és a versenyzők nem lettek a politikai játszmák áldozatai.

A koronavírus-járvány miatt viszont már több sportoló álma szertefoszlott. Egyeseknek a kvótaszerzés múlhatott a kihagyott versenyeken, mások pedig az olimpia előtti napokban kapták kézhez a pozitív teszteredményt. S a helyzet Pekingben még rosszabb lehet, a küldöttségek érkezésével folyamatosan nő az esetszám, szerdán ötvenöt akkreditált személy akadt fenn PCR-teszten.

A legfrissebb koronavírusos fertőzöttek közé tartozik az északi összetett legnagyobb esélyese, a norvég Jarl Magnus Riiber és a cseh jégkorong-válogatott sztárja, David Krejcí.

A Kínában használatos koronavírusteszt érzékenysége miatt vannak gondok. Előfordul, hogy valaki Európában vagy Észak-Amerikában már negatív teszteket ad, nem is fertőz, mégis az érzékeny kínai teszten fennakad

– mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, aki a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) vezető testületének tagjaként van jelen Pekingben. További adalék a helyi tesztekhez, hogy a németek korábbi kiváló alpesi sízője, Felix Neureuther néhány napja felvetette: Kínában, ahol nagyon fontos a jó hazai szereplés, ellenőrizhetetlen a tesztek menete, és könnyen előfordulhat, hogy azokban a számokban, amelyekben a hazaiak érmet remélnek, a konkurencia tesztjei között több hoz majd pozitív eredményt.

Mi is átestünk a magunk ijedségén, a Phjongcshangban a férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltóval aranyérmet nyert Liu Shaoang pozitív PCR-tesztje miatt a tervezettnél később utazhatott el Kínába, s csak tegnap edzhetett először az olimpia helyszínén. Számunkra azonban leginkább azért különleges az idei olimpia, mert ekkora várakozás talán egyik téli játékokat sem előzte még meg itthon. Minden mértékadó ügynökség, amely az érmeket igyekszik megjósolni, úgy gondolja, hogy idén meglesz az első téli olimpia, amelyről a magyar küldöttség egynél több érmet vihet haza. S míg Phjongcshang előtt inkább csak titkon mertünk reménykedni az éremben, a rövid­ pályás gyorskorcsolyázóknak köszönhetően idén négy-öt versenyszámban is reálisan bízhatunk a magyar éremszerzésben.

