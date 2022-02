Hogyan edzhetett itthon Liu Shaoang, ha fertőzött volt?

Rövid pályás gyorskorcsolyázóink a helyszínen rajtra készen várják Pekingben a téli olimpiát, amelyen a pénteki megnyitó után szombaton már versenyeznek. A többiek után hat nappal szerdán befutott az olimpiai és kétszeres világbajnok Liu Shaonag is, aki azért nem tarthatott a többiekkel, mert elkapta a koronavírust. Csak gyógyultan, a kellő számú negatív teszt felmutatása után ülhetett repülőgépre. Addig arról érkeztek hírek, hogy versenyzőnk szerencsére tünetmentes, és Budapesten készül a Gyakorló Jégcsarnokban – ami viszont sokaknak meglepő volt. Ha valaki covidos, akkor eddig az volt az előírás, hogy ne terhelje magát, maradjon otthon.

Liu Shaoang esetéről Tállay András, a magyar olimpiai csapat vezető csapatorvosa beszélt Pekingben a csapatunkról hivatalosan híreket szállító Magyarock.hu-nak.

– Ez egy nagyon fontos kérdés, amit tisztázni kell. Ahhoz, hogy egy sportoló igazoltan covidos létére mégis folytatni tudja a felkészülését, három dologra van szükség. Az egyik, hogy ne legyen tünete. Ádónak a több pozitív teszt ellenére sem voltak tünetei. A másik a karantént jelentő, teljesen elszigetelt, buborékrendszerű edzéshelyszín. Ádónak ezt Budapesten a Gyakorló Jégcsarnokban tudta biztosítani a szövetség. A harmadik az egészségügyi háttér. Csak és kizárólag úgy edzhetett, hogy ott állt a háttérben egy országosan elismert egészségügyi csapat – a Semmelweis Egyetem, az OSEI, azok szakemberei –, amely napi rendszerességgel vizsgálta, tesztelte, mérte az értékeit. Mindennaposak voltak a terheléses és laboratóriumi vizsgálatok, az EKG, a szívultrahang és természetesen a Covid-tesztek. Kiemelkedően fontosnak tartom tisztázni, hogy minden olyan sportoló, akinek tünete van, akinek nincs ilyen egészségügyi, orvosi háttere, továbbra is azt javasoljuk, ne terhelje magát, és tényleg maradjon otthon. Kizárólag ilyen sportegészségügyi háttér mellett, ilyen hatalmas eredményelérések céljából támogatható sportorvosi szempontból egy Covid-pozitív sportoló edzésmunkája, egyéb esetekben ezt továbbra is egyértelműen ellenjavalltnak tartja a sportorvoslás. Úgy gondolom azonban, hogy egy olimpiai bajnoknak, aki ismét esélyes lehet komoly eredményt elérni, minden tekintetben a legmagasabb színvonalú hátteret kell biztosítani, ehhez az orvosi háttér is elengedhetetlen – mondta el Tállay András.

Az ortopéd sebész-főorvos, sportorvos beszélt a magyar olimpiai csapat mögött álló egészségügyi háttérről, a vele készült interjú ITT olvasható el.

Rövid pályás gyorskorcsolyázóink csütörtöki edzése után Liu Shaoang az MTI-nek nyilatkozott: – Úgy készültem otthon is az elmúlt napokban, hogy a hét végén itt, Pekingben versenyzek. Nem sok maradt ki, csak a pozitív koronavírusteszt napja és az utazás. Jó volt, hogy kipróbálhattam a jeget, a pályát a rajt előtt.

Liu Shaoangnak ezúttal könnyed, átmozgató edzése volt, de ha kellett, még bójákat is igazított a jégen, így segítve a többiek munkáját. Magyarország első összetett világbajnoka, valamint testvére, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry, illetve a két magyar női induló, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia a szombati vegyes váltóra is nevezve van az egyéni számokon túl.

Jászapáti Petra és Kónya Zsófia váltja Kerueger John-Henryt és Liu Shaolin Sándort a magyar válogatott mai edzésén:

Fotó: Kovács Tamás

Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere elmondta, nagyon örül, hogy végre eggyel többen vannak a csapatban.

– Ádót ismerjük, a nehezített körülményeket mindig jól kezeli, nem féltem őt. Otthon is maximális odafigyeléssel edzett, alszik majd két nagyot, és szombatra rendben lesz. Most nem szabad túlterhelni őt az utazás után. Hogy kik indulnak a férfiak részéről a vegyes váltóban, majd eldől – mondta sejtelmesen a a szakvezető.

Borítókép: Liu Shaoang (elöl) váltja Jászapáti Petrát a csütörtöki edzésen (Fotó: MTI/Kovács Tamás)