Milák Kristóf edzőjének leesett az álla a jó hír hallatán

Épp a délutáni sziesztáját töltötte Thaiföldön a Virth-csapat, amikor megjelent a hír, hogy a korábbi döntéssel ellentétben a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) mégis megrendezi idén a vizes világbajnokságot. Ráadásul az eredetileg kijelölt japán helyszín, Fukuoka helyett Budapesten, ahol 2017-ben rendezték meg legutóbb a vb-t.

– Jobb hírt nem is kaphattam volna, aligha kétséges, hogy velem együtt a versenyzőim is ujjongani fognak, amikor a csendes pihenőjük után megbeszéljük, hogy akkor mostantól hogyan tovább – nyilatkozta Virth Balázs, akit az SzPress Hírszolgálat ért utol az edzőtáborban. – Szerintem ők is lelkesedni fognak azért, hogy az olimpia utáni esztendőben mégis csak lesz világbajnokság, amelynek a súlya kétség kívül nagyobb, mint az ugyancsak rangos Európa-bajnokságé. A legszebb az egészben az, hogy újra hazai pályán versenyezhetünk, ami egy egészen csodálatos dolog és még előny is.

Virth néhány napja amiatt panaszkodott, hogy Fukuoka visszalépése és a vb elmaradása miatt át kell alakítania az úszói edzéstervét, ahogy azt az elmúlt években már többször meg kellett tennie a Covid-járvány miatt. A tervek a mostani fejlemények fényében mégsem landolnak a kukában, bár némi módosításra így is szorulnak, hiszen Fukuokában eredetileg májusban lett volna a vb, míg Budapesten június 18. és július 3. között rendezik meg.

– Egy kicsit még gondolkodni, osztani és szorozni kell ahhoz, hogy a felkészülés menetét miként kell igazítgatni, mert nem sokkal a budapesti vizes „csúcsesemény” után Európa-bajnokság is lesz augusztus 11. és 21. között Rómában. Most úgy gondolom, hogy a két nagy verseny közelsége nemcsak gondot, hanem előnyt is jelenthet. A megoldás kulcsára kell biztos kézzel rátalálni.

Virth Balázs irányításával lett Kapás Boglárka 200 pillangón világbajnok 2019-ben, és tavaly, a tokiói olimpia után vette át Selmeci Attilától Milák Kristóf felkészítését is, akivel együtt Márton Richárd is csatlakozott a csapatához. Rajtuk kívül még két fiatal tehetség, a junior világbajnok Zombori Gábor és a junior Európa-bajnok Veres Laura felkészítéséért felel.

Borítókép: Virth Balázs és Milák Kristóf (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)