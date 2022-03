A válogatott ezúttal tényleg tudott tanulni egy kínos vereségből

– Ez a siker nem papírforma, hiszen Montenegró papíron jobb nálunk. Jól játszott a csapatom, nagyon kevés labdát adott el, kontrollálni tudtuk a mérkőzést, és remekül oldottuk meg az egy-egy elleni helyzeteket.

Aligha akadtak sokan, akik hitték volna, hogy Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány vasárnap este így értékelheti majd Podgoricában a soros világbajnoki selejtezőt. Nem azért, mert a papírforma tényleg Montenegró mellett szól, amely tizennyolc hellyel áll előrébb a világranglistán, ami árulkodik az erőviszonyokról, ám ennél baljóslatúbb volt az a lehangoló teljesítmény, amelyet a magyar válogatott csütörtökön nyújtott a két együttes első mérkőzésén Debrecenben. Akkor az ellenfél gond nélkül nyert 83-67-re, és minden jel arra mutatott, hogy a visszavágón sem lesz nehéz dolga.

Akadtak extra teljesítmények

A kevés hívő közé tartozott szerencsére a szakmai stáb és az összes játékos. Ők azt hangoztatták Debrecenben, hogy tanulnak a hibákból vasárnapig, de ez vereség utáni közhelynek tűnt, ám ezúttal jóval több lett annál.

– Nagyon sok lehetőséget hagytunk abban a meccsben, amiből tényleg volt mit tanulni – mondta lapunknak Perl Zoltán, aki Podgoricában 19 pontig jutva a 88-84-es győzelem egyik főszereplője volt. – Rengeteg labdát adtunk el, még több dobást hibáztunk el, és a védekezésünk sem volt az igazi. A kapitány nagyon részletesen elemezte ezeket, elmondta, hogyan tudunk ezeken javítani, és a fegyelmezett, pontos játék mellett ez volt a kulcsa a sikernek. A jó helyzeteket Debrecenben is kidolgoztuk, de Podgoricában éltünk is ezekkel, a remek csapatmunka mellett pedig akadtak extra teljesítmények is, amelyek mindig lendíteni tudtak rajtunk.

Fotó: fiba.com

Jó példa erre Bojan Dubljevic, aki az első mérkőzésen a palánkok alatt szinte egyeduralkodóként 19 pontot dobott, a vasárnapi visszavágón viszont csak hetet, annyira jól felkészült belőle a magyar védelem. Ki kell emelni a 24 pontos Vojvoda Dávid szerepét, aki a kritikus pillanatokban lehetetlen helyzetekből is szórta a triplákat, Perl Zoltán pedig elsősorban a hajrában szerzett duplákkal és büntetőkkel tett hozzá sokat a győzelemhez.

Nem számolgatni, nyerni kell

– Tudtuk, hogy a többség leírt minket erre a találkozóra, ám mi mindig és mindenki ellen úgy megyünk ki a pályára, hogy nyerni akarunk, és hiszünk is abban, hogy nyerhetünk – magyarázta Perl Zoltán, hogy honnan merítettek hitet a csütörtöki vereség után. – Okos csapatmunkával és fegyelmezettséggel sokat ki lehet egyenlíteni a tudásban tetten érhető különbségből, és ezúttal is ez történt. Tudtuk, mit akarunk játszani, és mert a mérkőzés elején éreztük, hogy elkaptuk a fonalat, meglett a kellő magabiztosság is.

Ezen a két montenegrói meccsen mutatkozott be a válogatottban a honosított amerikai Mikael Hopkins, akitől sokat várt Ivkovics Sztojan. Perl Zoltán azt mondja, ahhoz képest, hogy milyen keveset készültek együtt, egész jól beilleszkedett, megtanulta a figurákat, de még több közös munkára lesz szüksége, hogy vezéregyéniséggé válhasson, az pedig jól látszott rajta, hogy rendkívül motivált, fontos számára a válogatott eredményessége.

Márpedig ezzel a győzelemmel komoly siker küszöbére lépett a csapat, hiszen ha július 1-jén az idegenben elért diadal után itthon is legyőzi a négy kör után nyeretlen Portugáliát, akkor legrosszabb esetben is harmadikként továbbjut a második csoportkörbe,

és nemigen remélt két pontot is visz oda magával. Adott esetben egyébként még egy vereség is beleférne a portugáloktól, ám Perl Zoltán ilyen számításokról hallani sem akar: a latolgatások nem érdekesek, nyerni kell, mert mint mondta, mindig nyerni akarnak.

Borítókép: Okkal és jogosan ünnepeltek a magyar játékosok Podgoricában (Fotó: fiba.com)