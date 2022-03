Bajban a lengyelek, négy emberük, köztük Lewandowski is sérült

Robert Lewandowski is úgy készült, hogy játszik a skótok ellen, ám váratlanul megszakította a bemelegítést, állítólag a térde fájdult meg, ami után nem is húzott szerelést a meccsre. Lengyelországban azóta azt találgatják, vajon mennyire súlyos a Bayern München sztárjának az állapota. Először azt írták, hogy nincs nagy baj, Lewandowski azonban kihagyta a lengyel válogatott pénteki és szombati edzését is, s azóta csapatorvos is aggodalomra okot adó nyilatkozatot tett.

– Már a klubjából sem a legjobb állapotban érkezett hozzánk. A hátralévő időben azon dolgozunk, hogy játékra alkalmas állapotba hozzuk a térdét – jegyezte meg Jacek Jaroszewski a Sport.fakt.pl oldalnak, a felelősséget finoman a bajorokra tolva.

A lengyelek helyzetét további három játékos sérülése tovább nehezíti. A Skócia elleni barátságos meccsen Bartosz Salamont és Arkadiusz Miliket is le kellett cserélni, s utóbb kiderült, Krzysztof Piatek sérülése is súlyosabb a gondoltnál. A Fiorentina csatára mentette büntetőből lőtt góljával döntetlenre a találkozót, s a lefújást követően adott interjújánál sokaknak feltűnt, hogy véres a cipője. Amikor rákérdeztek, azt mondta, csak horzsolás, az orvosi vizsgálatok viszont kimutatták, hogy az Achilles-ina sérült meg, hét öltéssel kellett összevarrni a sebet, három hétig biztosan nem léphet pályára.

– A Skócia elleni mérkőzés előtt féltem a sérülésektől, de sajnos lehetetlen előre látni az eseményeket – tárta fel a dilmmáját Czeslaw Michniewicz szövetségi kapitány, aki Paulo Sousa helyét vette át a kispadon, és csütörtökön irányította először a lengyel együttest. Hát igen, ha a lengyelek nem játszanak a svédek elleni mérkőzés előtt, akkor azt mondják, hazardíroznak, utólag mégis rosszabbul jártak, hiszen négy emberük is kidőlt.

– Bartosz Salamon kiesése nagy érvágás, neki biztos helyet szántunk a kezdőcsapatban Svédország ellen, a háromvédős felállást vele képzeltük el. Most meg kell találnunk a helyettesét, és lehet, hogy a taktikán is változtatnunk kell. Arkadiusz Milikről tudtuk, hogy nem teljesen egészséges, tervben is volt a lecserélése a második félidőben, de a sors közbeszólt. Svédország ellen minden erőnkre szükség lesz, a sérülések és a felkészülés nehézségeinek ellenére mindent megteszünk annak érdekében, hogy kivívjuk a katari részvételt, és ismét ott lehessünk a világbajnokságon – a gondok ellenére Michniewicz igyekezett derűlátó maradni.

Európai vb-pótselejtezők, a keddi döntők programja:

Lengyelország–Svédország, Chorzów 20.45

Portugália–Észak-Macedónia, Porto 20.45

A harmadik ágon Wales már döntős, a háború miatt az Ukrajna–Skócia találkozót és a finálét csak júniusban játsszák le.

