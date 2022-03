Magyar futballista edzett az FC Barcelona első csapatával

Hogy elégedettek a Barcelonánál Yaakobishvili fejlődésével, annak korábban is volt jele, februárban számolt be róla a klub, hogy megegyeztek a fiatal kapussal, az ifjúsági korosztályban is a La Masián folytatja. Itt nemrég tizenegyest védett egy meccsen.

Aron Yaakobishvili saves a penalty!!🔥 pic.twitter.com/meTclTMr8b — FCB Canteranos (@fcbcanteranos) February 16, 2022

Most pedig Yaakobishvili már a felnőttcsappattal edzhetett. A válogatott meccsek miatt nem volt teljes a keret, ilyenkor bevett szokás utánpótlás-játékosokkal feltölteni az együttest, hogy a megszokott létszámban tudjanak edzeni. A Barcelona kezdő kapusa,

Marc-André ter Stegen például a német válogatottal készül a napokban, így Yaakobishvili lényegében őt helyettesítette.

Készült is egy közös kép róla és a katalánok másik kapusáról, a brazil válogatott Netóról.

👏 Aleix Garrido, del Juvenil A, i Aron Yaakobishvili, del Cadet A, han entrenat avui amb el 1r equip



⚽ Aleix Garrido y Aron Yaakobishvili han entrenado hoy bajo las órdenes de Xavi



🤩 Enhorabona als dos!

𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗜𝗡 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗔#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/TMTxBxEB4t — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 24, 2022

Különös jelenség lehetett a mindössze 16 éves kapus az edzésen, hiszen például a csapat legendás védője, Dani Alves 23 évvel idősebb nála, kora alapján akár az apja is lehetne.

Yaakobishvili Áron bátyja, Yaakobishvili Antal is Spanyolországban futballozik, ő a Girona U19-es csapatának a védője, és a 17 éves játékos tavaly már bemutatkozott az Oross Márton vezette magyar U18-as válogatottban.

Borítókép: Neto és Yaakobishvili Áron az FC Barcelona edzésén (Fotó: Twitter.com/FCBmasia)