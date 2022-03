Miért nem Dibusz? Marco Rossi legújabb dilemmája

Dibusz a meccset így értékelte:

– A második félidőben egyre jobban a kapunk elé szögeztek minket az északírek, míg mi nem igazán tudtunk veszélyes kontrákat vezetni – ha mégis, az utolsó passzokba hiba csúszott. A végén volt jó pár lövésük, fejesük, de szerencsére sikerült mindet hárítani. Összeségében minden jó, ha jó a vége, hiszen sikerült megnyerni ezt a mérkőzést.

A Fradi kapusa a teljesítményével bizony feladta a leckét Marco Rossinak: muszáj-e mindenáron kitartania Gulácsi Péter mellett.

Marco Rossi: Az én hibám

– Dibusz Dénesnek köszönhettük a győzelmet – Marco Rossi érthetően így kezdte az értékelését a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Majd magára vállalta a felelősséget, amiért a magyar válogatott beszorult az utolsó tíz percben a saját kapuja elé

– Én vagyok a hibás, mert hármat cseréltem az utolsó tíz percre, emiatt labdákat vesztettünk, nem voltunk már olyan agresszívak. Máskor egy ilyen meccsen, ilyen szituációban teljesen más attitűddel kell játszanunk, nem követhetünk el ennyi hibát.

Az utolsó tíz percben szinte nem is találkoztunk a labdával.

Miután megszereztük a vezetést, voltak helyzeteink, de nem fejeztük be az akciókat, nem lőttünk eleget kapura. Ebben fejlődnünk kell, többet kell lőnünk, hiszen most is volt két-három lehetőségünk, hogy eldöntsük a meccset.

A kapitány kérdésre válaszolva Callum Stylesról személy szerint is beszélt:

– Elégedett vagyok vele. Jól veszi át a labdát, biztonságban van nála, jó a mentalitása, nem fél semmitől. Amikor keretet hirdetek, mindig azt kérdezik tőlem, kit és miért hívok be, másokat miért nem. Azért, mert én vagyok a szövetségi kapitány, ez az én felelősségem. Annyi meccset néztem meg az elmúlt években, mint előtte soha, ezért a keretből mindenkinek tisztában vagyok a képességeivel.

Sallai: Mindig az utolsó pillanatig megyek

– Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy mire számíthatunk, ez be is következett. Le a kalappal a csapat előtt, hogy az utolsó pillanatokig csúsztunk, másztunk, küzdöttünk, és ne menjünk el amellett sem, hogy Dénes az utolsó tíz-tizenöt percben milyen bravúrokat mutatott be. Azt gondolom összességében megérdemeltük a győzelmet – Sallai Roland is Dibuszt méltatta, majd a góljáról ezt mondta:

Általában mindig az utolsó pillanatig megyek, ez most is így volt. Az elmúlt időszakban sokszor kerültek peches szituációba, ezúttal a szerencse is mellettem volt.

– Több alkalommal is nagy nyomást gyakoroltak ránk az északírek, de azt hiszem, jól bírtuk. Elégedettek vagyunk az eredménnyel. Remek együtt játszani ezekkel a srácokkal, szerencsére hamar be tudtam illeszkedni – nyilatkozta Callum Styles, aki élete második válogatott mérkőzésén van túl.

Borítókép: Dibusz Dénesnek köszönhettük a győzelmet (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)