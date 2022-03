Pályára lép Détári Lajos, Bartók Csaba és Lékó Péter édesanyja

A Tanácsköztársaság utáni korszak miniszterelnöke, Friedrich István válogatott játékos, majd a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke volt. Az Aranycsapat legendás jobbfedezete, Bozsik József – kénytelen-kelletlen – 1950-ben ült be a parlamentbe. A rendszerváltó pártokban a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Gyarmati Dezső az MDF, a kétszeres aranyérmes öttusázó, Török Ferenc az SZDSZ színeiben lett parlamenti képviselő. A harmadik szabad választáson került be az Országgyűlésbe a minap elhunyt klasszis futballista, Fenyvesi Máté. A világbajnoki ezüstérmes úszó, Szabó Tünde 2015 óta sportállamtitkár, 2018 óta egyben országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben. Az olimpiai bajnok vízilabdázó, Steinmetz Ádám a most lejáró ciklusban a Jobbik színeiben volt képviselő. Ők ketten újra indulnak. Összeállításában a Nemzeti Sport lajstromba vette a legismertebb eseteket, amikor sportolóból később politikus lett.

Az április 3-i választáson további sportolók próbálnak mandátumot szerezni. Mindenképpen Détári Lajos legismertebb közülük, a korábbi 61-szeres válogatott labdarúgó a Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom jelöltje. Egy másik korábbi labdarúgó, Balassa Péter, a Haladás egykori játékosa a Jobbik színeiben indul, de csak az országos listán, csakúgy, mint a korábbi erős ember, Fekete László, csak éppen ő a Mi Hazánk Mozgalom képviseletében. Szegeden a korábbi válogatott kézilabdázó, Bartók Csaba a helyi Fidesz elnökeként 2018-ban szerzett mandátumot, most az egyik kihívója a sakkozó Lékó Péter édesanyja, Lékó Júlia, aki a Mi Hazánk Mozgalmat erősíti. A játékvezető Kassai Viktor egyik segítője, Erős Gábor ugyancsak a Fidesz jelöltje.

Politikus sportvezetők. A sportvezetők között is sok politikus található. A kormánypártok képviseletében indul a klubvezetők közül Deutsch Tamás, az MTK Budapest (és a Sportegyesületek Országos Szövetsége), Kubatov Gábor, a Ferencváros, Simicskó István, a Budapesti Honvéd, Szatmáry Kristóf, a BVSC és Tállai András, a Mezőkövesd Zsóry elnöke. Sportági szakszövetség élén áll Bajkai István (Magyar Ökölvívó-szakszövetség), Kocsis Máté (Magyar Kézilabda-szövetség), Kósa Lajos (Magyar Országos Korcsolyázószövetség), Lázár János (Magyar Teniszszövetség), Németh Szilárd (Magyar Birkózók Szövetsége) és Szalay Ferenc (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége). Saját politikai mozgalma élén indul Gattyán György, a Nemzetközi Teqballszövetség alelnöke.

Borítókép: Détári Lajos is próbára teszi magát