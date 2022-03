Rapport megspórolt egy fordulót, nagy lépést tett a célja felé

A magyar ranglista vezetője a francia védelem egyik mellékösvényével meglepte az indiai nagymestert, és sötéttel fokozatosan fölénybe került. A vezércsere után a végjáték, ahogy mondani szokás, már csupán kézügyesség dolga volt.

A csoport másik meccsén is Rapport szájíze szerint alakultak a dolgok, Shirov legyőzte Fedoszejevet. Hogy ez miért is jó a magyar sakkozónak, az a C csoport állásából kiderül: 1. Rapport 3,5 pont, 2. Vidit 2,5, 3-4. Fedoszejev, Shirov 2-2.

Az utolsó fordulóban tehát már csak Vidit foghatja be a magyar sakkozót, aki azonban az egymás elleni eredménnyel garantáltan nála is jobb. De hát Rapport világossal ugyan miért kapna ki Shirovtól? Lényegében előre borítékolhatjuk, hogy ez a játszma gyors döntetlenbe torkollik…

Rapport az elődöntőben a D csoport győztesével, vagy a francia Maxima Vachier-Lagrave-val, vagy az azeri Sahrijar Mamedgyarovval találkozik. Kemény csata lesz.

A Grand Prix első, berlini állomásán Rapport az elődöntőig jutott, ott alulmaradt az amerikai Hikaru Nakamurával szemben. Ahhoz, hogy összesítésben bekerüljön az első kettő és így a világbajnokjelöltek közé, Belgrádban – neki lényegében hazai pályán – győznie kell.

Borítókép: Rapport Richárd kiegyensúlyozottan sakkozik Belgrádban