A magyar, aki szembeszáll az oroszokkal

A jelenleg is zajló Grand Prix-sorozatban a 26 résztvevő közül további két sakkozó kerülhet be a kandidálók közé, s a huszonhat nagymester között hét orosz van: Alekszandr Griscsuk, Dmitrij Andrejkin, Danyiil Dubov, Nyikita Vityjugov, Vlagyimir Fedoszejev, Alekszandr Predke és Grigorij Oparin. Közülük öten is asztalhoz ülnek a három viadalból álló Grand Prix-sorozat ma délután megkezdődő második, belgrádi állomásán: Griscsuk, Vityjugov, Andrejkin, Fedoszejev és Predke.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) egyszerűen nem tehette meg, hogy ne reagáljon az orosz agresszióra. Annak ellenére sem, hogy a nagy hagyományú szervezet elnöke, Arkadij Dvorkovics is orosz.

Dvorkovics kijelentette, a FIDE fő küldetésének tekinti a FIDE egységének megőrzését és a FIDE-chartában foglalt alapvető emberi jogok tiszteletben tartását.

A FIDE mély aggodalmának ad hangot az Oroszország által Ukrajnában indított katonai akció miatt. A FIDE egységesen kiáll a háborúk ellen, és elítéli a katonai eszközök bármilyen felhasználását a politikai konfliktusok megoldására. A FIDE minden szükséges intézkedést megtesz a sakkozók és a sakktársadalom többi tagjának biztonsága érdekében. Oroszországban és Fehéroroszországban nem rendeznek hivatalos FIDE-sakkversenyeket és -eseményeket

– szögezi le közleményében a FIDE.

Ezzel összefüggésben a FIDE azt a határozatot hozta, miszerint az orosz sakkozók – elméletileg a fehéroroszok is – nem szerepelhetnek hazájuk képviseletében a versenyeken, így a Grand Prix-sorozatban sem.

Ennek megfelelően az oroszok a FIDE zászlaja alatt játszanak Belgrádban. Diplomatikus, arányos intézkedés, talán a többi sportági szövetség döntését is orientálhatná.

A Grand Prix-sorozat lebonyolítása kissé kacifántos. A három állomás eredményét összesítik, az első kettő ez alapján kerül be a világbajnokjelöltek közé. Egyetlen magyar induló akad a mezőnyben, Rapport Richárd. A világranglista tizedik helyezettje, az első, berlini állomáson némi szerencsével megnyerte a csoportját, az elődöntőben azonban alulmaradt az amerikai Hikaru Nakamurával szemben. Emberi számítás szerint Rapportnak Belgárdban minimun a döntőbe kellene jutni, még inkább meg kellene nyernie a tornát annak érdekében, hogy összesítésben bekerüljön az első közé.

Rapport ezúttal is összekerült az egyik orosz nagymesterrel, Vlagyimir Fedoszejevvel, akit Berlinben kétszer is legyőzött, mi több, ma ellene kezd világossal. A C csoportban az indiai Santosh Gujrathi Vidit és a spanyol színekben versenyző Alexei Shirov a másik két ellenfele.

Borítókép: Rapport Richárd és Vlagyimir Fedoszejev