Sajtóhír: C. Ronaldo a nyártól Messivel és Neymarral akar játszani

Ha igaz a Footballtransfers.com értesülése, akkor a nyáron szenzációs csapat alakulhat Párizsban. A lap ugyanis azt írja, hogy Cristiano Ronaldo elhagyja a Manchester Unitedet, és – tényként kezelve Kílian Mbappé távozását – a Paris Saint-Germainben képzeli a jövőjét, hogy pályafutásának a végén együtt futballozhasson Lionel Messivel és Neymarral.

Cristiano Ronaldo hiányzott a vasárnapi manchesteri derbiről, amikor a United 4-1-re kikapott a Manchester Citytől, a hivatalos indoklás szerint csípőhajlítóizom-sérüléssel bajlódott. Ezt többen, így a szakértőként dolgozó korábbi United-játékos Roy Keane is kétségbe vonta, sőt olyan pletykák is felröppentek, hogy a támadó nem kezdett volna, s ezen megsértődött. Ezek persze találgatások, de a lefújás után a megbízható forrásnak tartott The Athletic arról számolt be, Cristiano Ronaldo még a találkozó előtt visszautazott hazájába.

– Hinnem kell az orvosi stábomnak – reagált Ralf Rangnick menedzser a Sky Sportsnak a találkozót követően. – A csapatorvos péntek reggel azt mondta nekem, Cristiano Ronaldo nem tud edzeni, mert valami van a csípőjével, és szombaton is ez volt a helyzet, ezért nem került be a keretbe.

Fotó: Europress/AFP/Oli Scarff

A Footballtransfers.com azt írja, az ötszörös aranylabdás a jövőjéről alkotott kész tervvel utazott haza Portugáliába. Ennek az a lényege, hogy a Manchester United nem égez a Premier League-ben az első négyben, azaz nem indulhat a Bajnokok Ligájában, akkor elhagyja az Old Traffordot. Márpedig erre komoly az esély, hiszen a csapat jelenleg ugyan csak egy pont hátránnyal áll az ötödik helyen, az őt közvetlenül megelőző Arsenal három meccsel kevesebbet játszott, tehát ez a különbség akár tízre is nőhet, de az biztos, hogy a pótlások után nagyobb lesz. A dobogó pedig elérhetetlenül messze, jelenleg 15 pontnyira van a Manchestertől, ráadásul a harmadik Chelsea-nek is van még két elmaradt találkozója.

A lap úgy tudja, a Juventushoz a visszatérés kizárt, egyik fél sem akarja, és Cristiano Ronaldo célpontja a PSG. Mindez persze lehet csupán kósza ötlet, ám a futballista távozása nagyon is valószínű. Az biztos, hogy sem a Mancheter United, sem pedig ő nem azt nyújtja a visszatérése óta, amit saját maguk és mások is vártak. CR különösen Ralf Rangnick kinevezése óta szenved látványosan. Az ősszel gyakran szerzett gólt fontos meccseken, ám azóta mintha lebénult volna. A visszatérése óta tizenötször talált az ellenfelek hálójába minden sorozatot beleértve, de ezek többsége a szezon első hat hónapjában esett. Az ő mércéjével nézve borzalmas formában van, a legutóbbi tíz mérkőzésén mindössze egyetlen alkalommal volt eredményes, sokak szerint egész egyszerűen nem illik bele Rangnick játékrendszerébe.

Borítókép: Cristiano Ronaldo nem boldog Manchesterben (Fotó: Peter Powell)