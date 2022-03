Shane Tusup most a magyar curlingsportban tűnt fel, fejest ugrott bele

Shane Tusupot úszóklasszisunk, Hosszú Katinka edzőjeként (és akkor még férjeként is) ismerhettük meg. 2013-ban az év edzőjének választották a Magyar Sportújságírók Szövetségének szavazásán, csakúgy, mint 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben. A 2016-os riói olimpián Hosszú Katinka három aranyérmet és egy ezüstöt nyert, Tusupot pedig az év végén a Nemzetközi Úszószövetség az év nőiúszó-edzőjének választotta. A házaspár 2019-ben elvált, a közös munka is már a múlt ködébe vész, de Tusup maradt az úszósportban (is). S még jó néhány sportágba belecsöppent, többek között labdarúgók erőnléti felkészítését is elvállalta.

A Nemzeti Sport a csütörtöki cikkében pedig arról számolt be, hogy a 33 éves tréner ettől az idénytől segíti a 2009-es curling-világbajnokságon ezüstérmet szerző Szekeres Ildikó, Nagy György vegyes páros munkáját is. A duó célja, hogy nemzetközi viszonylatban minél magasabb polcra helyezzék a hazai sportágat, ebben állt melléjük az amerikai szakember.

– Mindegyik sportág unalmas azoknak, akiknek nincs meg a megfelelő háttere a megértéséhez – ez nekem sosem volt probléma, hiszen lehet, hogy nem ismerek valamit, de meg akarom ismerni. Amint megbeszéltük a közös munka részleteit, fejest ugrottam a sportágba – mondta Shane Tusup arról, miként kezdett megismerkedni a hazánkban kevésbé felkapott sportággal. – Amikor megérted a curlinget, látod a jégen a formációkat, nagyon izgalmassá válik az egész, szinte már függőséget is okozhat.

Shane Tusup új területen:

Fotó:Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Shane Tusup már alaposan beleásta magát a curlingbe.

– Lenyűgöző, olyan, mint amikor a sakk találkozik a golffal. Rengeteg készség szükséges hozzá, és ugyan sokan azt gondolják, nem túl atletikus, de én jó fizikumúnak tartom magamat, és hát… Azt a nehéz követ még nekem sem könnyű jól ellökni. Sokszor milliméternyi eltérésekről beszélünk az eredménynél, több olyan, komoly téttel rendelkező meccset követtem, amelyen a mérésig nem is látszott, melyik kő van közelebb a ház középpontjához. Ezek olyan nüanszok, mint úszásban az ezredmásodpercnyi különbség egy futamban. Egyébként abban a golf is hasonló, hogy csak addig tűnik egyszerűnek, amíg nem neked kell csinálni, de amint odaállsz, rájössz, valójában mekkora tudást igényel.

A golf többszöri említése nem véletlen, Tusupnak ebben is van gyakorlata, 2018 augusztusától profi golfversenyeken is indult. Curlingben mentális és fizikai vonalon is igyekszik segíteni a Szekeres Ildikó, Nagy György kettős felkészülését.

– Nem lehet szétbontani a kettőt, nagyon komplex a munka, amelyet együtt végzünk. Minden edzésükön ott vagyok, de Ildikóval külön is dolgozom, a készségeit, a teljesítményét csiszoljuk. Átvesszük közösen a játék lehetséges forgatókönyveit annak érdekében, hogy mindent a lehető legmagasabb szinten tudjanak kivitelezni mindketten. Az én szakértelmem nem a curling oktatására vonatkozik, hanem arra, miként lehet rávenni valakit, hogy egy adott pillanatban egy adott feladatot a lehető legmegfelelőbben hajtson végre. Sosem maga a sportág, sokkal inkább a teljesítménymaximalizálás a területem. Ehhez mindig a dolgok mélyére kell nézni. Lehet, hogy egy fizikai jellegű hiba alapja mentális probléma, de mentális hiba mögött is állhat fizikai ok.

Borítókép: Shane Tusup minden tanítványából igyekszik kihozni a maximumot Fotó: MTI/Kovács Tamás