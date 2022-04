A közellenség két fronton is reagált a szidalmakra

Tatum a győztes dobás előtt is kivette a részét a ponttermésből, harminceggyel zárta a meccset, a találkozó legeredményesebb játékosa azonban a Nets kosarasa, az immár oltatlansága ellenére korlátozások nélkül bevethető Kyrie Irving volt, aki harminckilenc pontot szerzett.

Nemcsak a ponttermés miatt volt főszereplő Irving: a harmincéves játékos korábban, 2017 és 2019 között játszott Bostonban, a távozás óta azonban igen feszült a viszonya a Celtics szurkolóival.

Tatum öröme, Irving bánata. Fotó: Europress/AFP/Maddie Meyer

A bostoni hívek ezúttal is válogatott szidalmakkal fogadták Irvinget, de ő sem maradt adósuk: bár éppen a játéka is beszélhetett volna helyette, Irving többször is a középső ujjával válaszolt.

– Nem lepett meg a légkör, tudtam, mire számíthatok. Mindenféle trágársággal bombáznak a lelátóról, ezt nem kell elviselnünk. Azt várják tőlünk, hogy szelídek és alázatosak legyünk, de engem ez nem érdekel, ez itt a rájátszás – indokolta tettét Irving.

Mindezek után a szerdai második mérkőzésen sem számíthat meleg fogadtatásra a bostoni rajongók részéről.