Csercseszovnak az Újpest jár a fejében, nem a Paks elleni kupadöntő

– Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Tudtuk jól, hogy az ellenfél korábban kiejtette a Puskás Akadémiát és a Fehérvárt is a kupából, ezért biztosak voltunk benne, hogy százszázalékos teljesítményre lesz szükségünk a továbbjutás kivívásához. Megfelelő volt a felkészülésünk, azt kaptam vissza a pályán, amit korábban megbeszéltünk. Kívülről könnyűnek tűnhet ez a döntőbe jutás, belülről nem volt az. Megfelelően kellett felkészíteni a játékosokat, és nagyon jó játék kellett ahhoz, hogy továbbjussunk. Korábban a stábommal Lengyelországban sikerült kupát nyernünk, szerintem ez mindig különleges alkalom, egyfajta ünnep, nagyon örülök annak, hogy a szurkolóinkkal együtt lehetünk majd a Puskás Arénában.

Fotó: Krizsán Csaba

A MOL Magyar Kupa idei fináléját május 11-én, szerdán a budapesti Puskás Arénában rendezik, de Stanyiszlav Csercseszov még nem foglalkozik a Paks elleni döntővel.

– A Paks elleni legutóbbi meccsünk jó ideje volt már, azt magam mögött hagytam, most a vasárnapi feladatra, a derbire kell koncentrálnunk. Minden következő mérkőzésről, mint a döntőről is, majd azután fogunk beszélni. A miénk a legjobb stadion, vasárnap telt ház előtt fogadjuk az Újpestet. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolók teszik majd a dolgukat, és támogatnak minket, nekünk is tenni kell a saját dolgunkat a pályán.

A győriek vezetőedzője, Klausz László vegyes érzéseket fogalmazott meg a mérkőzés után:

– Megérdemelte a továbbjutást a Fradi, viszont bosszús vagyok, mert mind a négy gól egyéni hiba után született. Huszonöt percig működött, amit elterveztünk, aztán jött az első hiba. A második félidőben is bátran játszottunk, gólt szereztünk, sok fiatal volt a pályán, úgyhogy jó úton járunk.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov vezérként irányít az oldalvonal mellől (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)