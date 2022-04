Kiütéses győzelemmel folytatódott az újpesti Zivzivadze-show

Az elején könnyen megfogyatkozhatott volna a ZTE, a 2. percben ugyanis Szerafimov a felezővonalnál buktatta a róla leforduló és a kapu felé meginduló Beridzét. Bognár Tamás sárga lapot adott, ám a VAR jelzett neki, ő visszanézte az esetet, de továbbra is megelégedett a sárgával, túlzásnak tartotta volna a pirosat, amúgy teljes joggal. Szemlátomást próbáltak bátran futballozni a vendégek, de a kezdeményezés az Újpestté volt, amely a 24. percben megszerezte a vezetést: Beridze ment el a bal oldalon, jó ütemben passzolt Zivzivadzéhez, aki 9 méterről ballal kapura lőtt, a labda a kiforduló Mocsin sarkán megpattanva, Demjén kapust megtévesztve a kapu jobb oldalában kötött ki – 1-0.

És, ha már elkezdődött a Zivzivadze-show, akkor folytatódott is! A 37. percben Antonov gurított a grúz csatárhoz, aki két igazítás után a tizenhatos oldalvonala elől, 13 méterről jobbal mesterien csavart a hosszú, bal felső sarokba, a labda a kapufa belső oldaláról pattant a hálóba, Demjén hiába repült – 2-0.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Hamarosan a másik grúz csatár is feliratkozott Zivzivadze mellé: a 44. percben labdát vesztett a ZTE az ellenfél térfelének középén, az újpesti kontrából Beridze tört a felezővonaltól kapura, Mocsi csak hátrált, így a támadó egy visszahúzós csel után a tizenhatosról jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot – 3-0.

Az Újpest tehát lényegében egy félidő alatt kivégezte az egerszegieket, Zivzivadze a nyolcadik újpesti meccsén kilenc gólig jutott. Milos Kruscsics, a lilák vezetőedzője azt is megengedhette magának, hogy a keddi, paksi Magyar Kupa-mérkőzésre is gondoljon, alighanem ezért hozta le a szünetben a „veterán” csapatkapitányt, Mitrovicsot. Az 53. percben a becserélt Bjelos hagyott ki nagy ziccert, majd a szerb edző úgy döntött, Zivzivadzét is pihenteti, a 60. percben hívta le a pályáról, természetesen nagy tapssal kísérve sétált le a grúz csatár.