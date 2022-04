Már begyógyultak a bajnoki döntő okozta lelki sebek

– Természetesen engem is megviselt Salló Alpár súlyos sérülése – elevenített fel a finálét elmérgesítő esetet. – Nagy Gergő ugyan szabálytalanul ütközött vele, ám szándékos sérülésokozásról szó sem volt, a véletlen műve, hogy ilyen súlyos következményekkel járt az eset, Alpár sisakja beleakadt a palánk peremébe, ezért esett le a fejéről. Nem az én tisztem eldönteni, járt-e érte eltiltás és ha igen, akkor hány meccsre, független testület döntött így nemzetközi szakemberek bevonásával, ezért azt gondolom, nincs értelme kétségbe vonni a megalapozottságát.

Ezzel együtt sajnálom, hogy ennyire kiéleződött a feszültség a Fradi és a Csíkszereda között. Tudtam már az ideigazolás előtt is, hogy a Fradira mint a legjobb és legismertebb ellenfélre nagy riválisként tekintenek Csíkban. Bízom benne, hogy a túlkapások után a dolgok visszatérnek a normális mederbe.

Mindkét félnek le kell vonni a tanulságokat. A szurkolók mindig, mindenhol elfogultak a csapatukkal, olykor túl hevesen reagálnak, a profi játékosoknak pedig ezt tudniuk kell, értelmetlen felvenniük a kesztyűt a drukkerekkel.

Sofron István és Nagy Gergő ifjú koruk óta jó barátok, Sofron ellenfélként is igyekezett támogatást adni az FTC és a válogatott centerének.

– Gergő folyamatosan érdeklődött Salló Alpár állapotáról, őt is nagyon megviselte az eset, valahol ő is áldozat. A többiekkel közösen megbeszéltük a dolgot, most már a közös célért, a minél jobb világbajnoki célért hajtunk együtt – zárja le a múltat.

A csíki csatár szerint is nagy esély előtt állunk azzal, hogy Oroszország és Fehéroroszország kizárása miatt Franciaország és Ausztria felkerült az elitbe, velük tehát nem kell megmérkőzni Ljubljanában. A papírforma alapján a házigazda Szlovénia mellett Magyarország esélyes a feljutásra, kockázatot talán csak a Románia elleni zárómeccs okozhat. A román válogatottban több szeredai hokis szerepel, Sofron István azonban nem tart a bajnoki döntő továbbéléseként egyfajta revanshangulattól.

– A hoki, a magyar hoki ünnepe lesz az a meccs. A román válogattat kilencvenöt százalékban székely játékosok alkotják, ahogy a szurkolói is ottani vagy már Magyarországon élő székelyek. Fesztiválhangulatú mérkőzésre számítok, amelynek a végén remélhetőleg közösen ünnepeljük meg a magyar válogatott feljutását.