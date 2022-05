A Manchester City megegyezett Erling Haalandról a Dortmunddal

Eddig 88 mérkőzésen 85 gólt és 23 gólpasszt hozott össze a Dortmund mezében, így tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy mikor és melyik tehetősebb klub csap le rá.

Április közepén, tehát szűk egy hónapja Sebastian Kehl, a Dortmund menedzsmentjének a tagja még határozottan cáfolta, hogy lenne olyan csapat, amely hajlandó kifizetni Haaland kivásárlási árát. A jelek szerint rövid idő alatt felgyorsultak az események, az elmúlt napokban már arról szóltak a sajtóhírek, hogy a játékos megegyezett a Cityvel.

Haaland az igazolással apja nyomdokába lép, hiszen a korábbi norvég válogatott Alfie Haaland ugyancsak volt a Manchester City labdarúgója.

Ő 2000 és 2003 között futballozott az angol csapatban, de gyakorlatilag 2001-ben véget ért az ottani pályafutása, miután a Manchester United elleni derbin Roy Keane súlyos sérülést okozott neki. Később az ír középpályás önéletrajzi könyvében az jelent meg, hogy előre megfontoltan okozta Haaland sérülését, mert bosszút akart állni rajta a korábbi rá tett megjegyzéseiért.

Korábban, amíg Ole Gunnar Solskjaer volt a Manchester United vezetőedzője, az is felvetődött, hogy Haaland oda igazol, hiszen Solskjaer építette be őt 16 éves korában a norvég Molde felnőttcsapatába, de a játékos valószínűleg az apja miatt is ellenállt a Vörös Ördögök csábításának.

Haaland most abba a városba igazol, amelyben élete első három évét töltötte, de annak a kék felére, az apja útját járva, csak egy már sokkal sikeresebb Manchester Citybe.

Borítókép: Erling Haaland még a Dortmund mezében (Fotó: Friedmann Vogel)