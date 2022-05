A nagy kérdés: a Honvéd vagy az MTK esik ki az NB I-ből?

A labdarúgó NB I utolsó előtti, 32. fordulójában a Honvéd szombaton hazai pályán nem tudta legyőzni a Mezőkövesdet, a meccs 0-0-ra végződött, de e krónikához hozzátartozik, hogy a házigazda a 38. perctől emberhátrányban játszott Zinédine Machach kiállítása miatt. A tabellán utolsó előtti MTK hatalmas meglepetésre 3-0-ra nyert a bajnok, a serleget és az aranyérmeket a mérkőzés után átvevő Ferencváros otthonában, így az utolsó fordulóban dől el, hogy a Gyirmót mellett a Honvéd vagy az MTK búcsúzik az élvonaltól. Az MTK-nak jövő szombaton nem lesz elég hazai pályán legyőznie a Debrecent, amennyiben a Honvéd egy pontot szerez a Puskás Akadémia otthonában, akkor a kispestiek mindenképpen bennmaradnak. Viszont a felcsútiaknak is lesz tétje a meccsnek, hiszen az ezüstéremért harcolnak a Kisvárdával.

Az FTC vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov a lefújás után a következőket nyilatkozta a Groupama Arénában:

– Mindenképpen nehéz meccsre számítottunk, tudtuk, hogy az MTK-nak küzdenie kell a bennmaradásért, ezt is kaptuk. Ma nem volt bennünk annyi átütőerő, hogy megtörjük az MTK védelmét, ez volt a legnagyobb probléma. Ha jól tudom, tizenkét ponttal vezetjük a bajnokságot, bajnokok vagyunk. A mai napon viszont nem mutattuk meg, hogy mi vagyunk a legjobb csapat Magyarországon. Most a bajnoki címet ünnepeljük, nem a mai mérkőzés teljesítményét.

A Fradi edzője később a sajtótájékoztatón az alábbiakat tette hozzá: – A rövid összefoglalásom úgy szólna: 0-3 lett a mai mérkőzés. A foci és a jó játék nem mindig jár együtt. Örülünk, hogy a szurkolóinkkal együtt tudtuk ünnepelni, örülünk, hogy bajnokok lettünk, viszont a vereség is ugyanúgy hozzátartozik a focihoz. Nagyon jó volt együtt ünnepelni a szurkolókkal, öröm, hogy ők is ünneplik a bajnoki címet. Igazán jó helyen lesz ez az aranyérem, mindig örülök, ha különböző országokból gyűjthetek aranyérmeket.

Horváth Dávid, az MTK, megbízott edzője így értékelt: – Nagyon örülök a győzelemnek. Most, amikor bementem az öltözőbe, azt láttam, hogy mindenkinek csillogott a szeme, mindenkiben óriási motiváció dolgozik, ez fontos. Nem mi voltunk az egyetlen csapat, amelyik a Groupama Arénéban biztonságos védekezésből próbált építkezni és gyors akciókat végigvinni, mi is ezt találtuk célravezetőnek az első negyvenöt percben. Már akkor is megvolt az a két-három esély, amiből akár betalálhattunk volna nagyobb pontossággal, koncentrációval. A második játékrészben picit bátrabbak voltunk, éreztük, lehet keresnivalónk: ugyanúgy megmaradt a stabil védekezés, de előrejátékban feljavultunk. A második gól után már éreztük, hogy ez meglehet, de a Fradit soha nem lehet leírni, csak a harmadik találat után nyugodhattunk meg.

A Honvéd–Mezőkövesd találkozó után Nebojsa Vignjevics, a hazaiak trénere arra nem tért ki, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek: – Egy nagyon jó Mezőkövesd ellen a mérkőzés jelentős részében tíz emberrel játszva döntetlent értünk el, ami nem rossz eredmény. A küzdéssel elégedett voltam, a mutatott játékkal azonban nem. Persze értem, hogy nyomás volt a játékosokon, de a minőséget tekintve lehetett volna hova fejlődni, jobban teljesíteni. Már jó ideje nem alszom jól, nyilván ez nemcsak ennek a meccsnek tudható be, hanem a többinek is – mondta a Honvéd szakvezetője.

NB I, 32. forduló:

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 1-1

Budapest Honvéd–Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 0-3

Vasárnap játsszák:

Paksi FC–Kisvárda Master Good 14.05 (tv: M4 Sport+)

Zalaegerszeg–Gyirmót FC Győr 16.15 (tv: M4 Sport+)

Újpest FC–Mol Fehérvár FC 18.45 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Az MTK nagy győzelmet aratott a Ferencváros otthonában, és a záró fordulóban így lesz miért küzdenie (Forrás: Facebook/MTK Budapest)