Akár már a nyitányon eldőlhet válogatottunk sorsa

A 2016 előtti és utáni évek azonban jelentős eltérést mutatnak. 2016 előtt szinte minden évben versenyben voltunk a feljutásért, 2016 után viszont kétszer is (2017, 2019) ötödikek lettünk csupán egy-egy győzelemmel.

Egyetlen siker természetesen most is csak a bennmaradáshoz elég. A bizonytalanságot növeli, hogy az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt törölték a divízió I/A világbajnokságot. Még a járvány kitörése előtt a mieink ugyan bravúros eredményként eljutottak az olimpiai selejtező utolsó fázi­sáig, ott azonban gyengének találtattak. A sportág általános kritikája, hogy az elmúlt években nem robbant be a legjobbak közé igazán meghatározó ifjú játékos, így továbbra is inkább a rutinos hokisoknak kell húzni a csapat szekerét.

Ezért is komoly érvágás, hogy sérülés miatt a válogatott három alapembere – Bartalis István, Galló Vilmos, Stipsicz Bence – nem szerepelhet Ljubljanában, a 2016-ban Szentpétervárott berobbant kapus, Vay Ádám pedig eltűnt a sportág radarjáról. Érdemi erősítést két honosított játékos – Scott Macaulay és Rasmus Kulmala –, valamint Hetényi Zoltán reaktiválása jelent, aki hat év után szerepel ismét világbajnokságon.

Olyan a helyzet, mint a 2016 előtti években többször is. Jó eséllyel egyetlen mérkőzés dönt a feljutásról. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Korea elleni találkozóval máris véget ér a vb.