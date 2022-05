Fucsovics jól kezdett, de végül simán kikapott

A két centi híján két méter magas horvát a folytatásban belelendült, feljavultak a szervái, amelyekre Fucsovicsnak ekkortól nem nagyon volt ellenszere. Sajnos a sajátjai sem voltak elég veszélyesek, Cilic kétszer is brékelt, így elég simán, 6:2-re nyerte meg a harmadik játszmát.

Nem volt visszaút, Fucsovics nem tudott javítani. A negyedik felvonásban Cilic két brékkel gyorsan elhúzott 4:0-ra, ami után a magyar játékos összekapta magát, feljött 5:3-ra, de ezzel csupán kozmetikázni tudta a végeredményt, végül ezt a szettet is elbukta (6:3).

A jó kezdés dacára Fucsovics Márton tehát nem bírt a világranglistán jelenleg 23., 2014-ben US Open-győztes, a Roland Garroson 20. kiemelt Marin Ciliccsel. A vereségen felül sokba kerül a második fordulós búcsú a magyar teniszezőnek. Wimbledonban a szervezők döntése miatt nem osztanak ranglistapontokat, ami azt is jelenti, Fucsovics nem védheti meg tavalyi negyeddöntős pontjait, s könnyen lehet, hogy emiatt kicsúszik az első százból a világranglistán.

Fucsovics rögtön, e meccs után párosban is pályára lép az amerikai Frances Tiafoe oldalán a Simone Bolelli, Fabio Fognini olasz duó ellen.

Férfi egyesben Danyiil Medvegyed három játszmában győzött a zentai születésű Györe László – a teniszben használatos szerb neve szerint Djere – ellen és jutott tovább a harmadik fordulóba.

Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Cilic (horvát, 20.)–Fucsovics 4:6, 6:4, 6:2, 6:3

Ruud (norvég, 8.)–Ruusuvuori (finn) 6:3, 6:4, 6:2

Medvegyev (orosz, 2.)–Djere (Györe, szerb) 6:3, 6:4, 6:3

Hurkacz (lengyel, 12.)–Cecchinato (olasz) 6:1, 6:4, 6:2

McDonald (amerikai)-Baszilasvili (georgiai, 22.) 6:3, 6:1, 6:4

Goffin (belga)–Tiafoe (amerikai, 24.) 3:6, 7:6 (7-1), 6:2, 6:4

Női párosban vegyesen

Női párosban Gálfi Dalma túljutott az első fordulón, Udvardy Panna viszont kiesett.

Gálfi Dalma az orosz Anna Kalinszkajával az Anna-Lena Friedsam, Tatjana Maria német duót búcsúztatta 6:4, 6:3-ra, 1 óra 9 perc alatt. A 32 között akár két magyar is találkozhat egymással, Gálfiék ugyanis a második fordulóban a Bondár Anna, Greet Minnen (belga)–Alizé Cornet, Diane Parry (francia) párharc győztesével találkoznak. Utóbbi meccsre várhatóan pénteken kerül sor.

Gálfi az M1 aktuális csatornának elmondta: évek óta nem játszott párost Anna Kalinszkajával, akivel amúgy csak a rajt előtti utolsó pillanatokban találtak egymásra, hiszen eredetileg másik társsal terveztek indulni. A magyar teniszező hozzátette: mostanában ritkán játszott párost, ami az első szettben meg is látszott.

– Meg kellett szoknunk a közeget, örülök, hogy a végére picit azért már érződött rajtunk, hogy összecsiszolódtunk. A következő meccsünkön talán már sokkal lazábban tudjuk kezelni az egészet – nyilatkozta Gálfi, aki – még ha csupán párosban is – pályafutása során most először nyert mérkőzést Grand Slam-torna főtábláján. Hozzátette, Bondár Anna ott volt a meccsükön, miként ő is majd a helyszínen szurkol honfitársának, akivel a következő körben ellenfélként találkozhatna.

– Nagyon jó lenne, ha ők is nyernének, mert akkor biztosan lesz magyar a harmadik fordulóban – jegyezte meg sportszerűen.

Udvardy Panna a német Vivian Heisen oldalán két szoros szett után a döntőjátszmát 6:0-ra elvesztette és kiesett.

Női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Gálfi, Kalinszkaja (magyar, orosz)–Friedsam, Maria (német) 6:4, 6:3

Miszaki, Tomljanovic (japán, ausztrál)–Udvardy, Heisen (magyar, német) 6:4, 4:6, 6:0

Pliskova is kiesett

Női egyesben újabb kiemelt, a nyolcadik helyen rangsorolt Karolina Pliskova búcsúzott, így az első tíz közül két forduló után már csupán négyen vannak versenyben.

Női egyes, 2. forduló:

Badosa (spanyol, 3.)–Juvan (szlovén) 7:5, 3:6, 6:2

Jeanjean (francia)–Kar. Pliskova (cseh, 8.) 6:2, 6:2

Swiatek (lengyel, 1.)–Riske (amerikai) 6:0, 6:2

Pegula (amerikai, 11.)–Kalinyina (ukrán) 6:1, 5:7, 6:4

Borítókép: Foghatja a fejét a magyar játékos, nehéz hetek elé néz (Fotó: MTI/EPA)