Kormánygarancia híján végleg elbukott a magyar–szlovén pályázat

A magyar–szlovén pályázatot elvileg be sem fogadhatná az IIHF, hiszen a nemzetközi szövetség szabálya szerint csak olyan ország kandidálhat, amelynek válogatottja a megelőző öt évben legalább kétszer ott szerepelt – a magyar csapat ennek nem felel meg –, de van olyan kikötés is, hogy egy ország egymást követő évben csak akkor adhat otthont a tornának, ha más jelentkező nincs. Most viszont Finnország a rendező Tampere és Helsinki városával.

A különös, történelmi időkben az IIHF ettől talán eltekintett volna, mondván, új piacok felé nyithatott volna. Ám ez már tényleg csupán eső után köpönyeg.

A 2024-es vb-t Prágában és Ostravában, a 2025-öst Stockholmban és a dániai Herningben, a 2026-ost Svájcban rendezik.

Borítókép: Maradunk ellenfelek a szlovénokkal (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)