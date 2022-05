Megölelte egymást a két magyar, akik a falnak csapódtak

Hogy kinek a felelőssége volt a baleset, azt a versenybírák egyértelművé tették:

Michelisz hat rajthelyes büntetést kapott, amelyet a WTCR következő fordulójában, a Nordschleifén kell letöltenie.

– A verseny leintése után viszonylag hamar találkoztunk Norbival – idézte fel az első találkozást az eset után Tassi. – Megkért rá, hogy vegyem le a bukósisakom, mert szeretne beszélni. Engem majd szétvetett a düh, nem azért, mert azt gondoltam, szándékosan szorított bele a falba, hanem mert annyira biztos voltam benne, hogy ezen a futamon legalább dobogóra állhatok.

Nagyon dühös voltam, így azt mondtam: Norbi, ezt nagyon elcseszted!

– Aztán ő a végén még hozzátette, hogy borzalmasan érzi magát, és kaphatna-e egy baráti ölelést. Megöleltem, mert tényleg biztos vagyok benne, hogy nem akart szándékosan rosszat nekem.

Michelisz nem úgy kezdte a szezont, ahogy eltervezte. Fotó: Antonin Vincent

A WTCR-mezőny egyik legfiatalabb tagja, a 22 éves Tassi tehát éretten reagált a történtekre, Michelisz pedig éppen úgy, ahogy azt tőle várhattuk: vállalta a felelősséget, és a közösségi oldalán még aznap este kvázi elnézést kért.

– Amivel én nem számoltam, és amit abból a helyzetből nem is láttam, hogy a paui pálya jobb oldalán van egy beugrás, hirtelen beszűkül az aszfalt – elemezte a helyzetet kérdésünkre Michelisz Norbert. – Emiatt bár én azt éreztem, megvan a helye Attikának, valójában ő nem tudott mellettem egyenesen jönni, neki felém kellett rántania az autóját a beszűkülő fal miatt. Kész volt a baj.

– Attika nekem nem csak egy versenyző a mezőnyben, nagyon régóta ismerjük egymást, jó viszonyban vagyunk, mondhatom, hogy számomra fontos ember – tette hozzá a WTCR 2019-es bajnoka. – Rendkívül bántott, hogy az ő futama is tönkrement emiatt, ezért miután kiálltam a boxba, a lehető leghamarabb beszélni akartam vele. Szerettem volna, hogy tudja, nem akartam veszélybe sodorni.

A baleset:

Michelisz az elmondása szerint már előre néz, a tízfordulós bajnokságból még csak az első ment le, nem akarja, hogy ez az eset rányomja a bélyegét az egész idényre.

– Pontosan tudom, hogy mit rontottam el, tudom, hogy mit kell legközelebb átgondolnom – tette egyértelművé. – Ugyanakkor azt is megtanultam már, hogy tovább kell tudni lépni, mert ha benne ragad az ember egy-egy ilyen szituációban, az nem segít. Természetesen jobb lett volna győzelemmel kezdeni az idényt, de 2019-ben, amikor bajnok lettem, akkor sem indult jól a szezon, mégis megoldottam a feladatot. Most is talpra fogok tudni állni.

A WTCR következő fordulóját május 26–28-án Németországban, a legendás Nordschleifén rendezik.

Borítókép: Tassi Attila, a Honda versenyzője a WTCR-ben a 2022-es paui versenyhétvégén (Fotó: Antonin Vincent)