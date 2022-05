„Nem valószínű, de lehetséges” – Klopp a bajnoki címről

A győzelemmel a Liverpool így egy pontra feljött a Manchester City mögé, amely ugyancsak megszenvedett az utolsó előtti fordulóban, 2-0-s hátrányból mentette 2-2-es döntetlenre a West Ham elleni, vasárnapi vendégjátékot.

A vasárnapi utolsó fordulóban mindkét bajnokaspiráns otthon játszik, a Manchester City a tizennegyedik Aston Villát, a Liverpool a nyolcadik Wolverhamptont fogadja.

Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség dönt, e téren a City jelenleg hat góllal jobb. De ennek csak akkor van jelentősége, ha a City kikapna, a Liverpool pedig döntetlent játszana, ami nem túl valószínű forgatókönyv.

– Soha nem adjuk fel, megpróbáljuk – beszélt a Vörösök esélyeiről Jürgen Klopp. – Otthon játszunk, ez lesz az idény utolsó hazai meccse. A hangulat kiemelkedő lesz. Megpróbáljuk a magunk javára fordítani. El kell végeznünk a magunk feladatát. A futball néha trükkös játék. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, nekünk önmagunkra kell összpontosítanunk.

Az is a Manchester Citynek kedvez, hogy a vasárnapi ellenfele, az Aston Villa csütörtökön is pályára lép, a kiesés ellen küzdő Burnleyt fogadja. A liverpooli hívek bíznak korábbi kedvencükben, Steven Gerrardban, aki a birminghami együttes vezetőedzője. Gerrard persze nem teheti meg, hogy feladja a csütörtöki bajnokit, s látványosan a Liverpool érdekeit képviselje. Ezzel Klopp is tisztában van.

– Nem valószínű, hogy mi nyerjük a bajnokságot, de még lehetséges. Tényleg csak magunkkal szabad foglalkoznunk. A Citynél sem gondolhatja senki, hogy már megvan a bajnoki cím. Várjuk ki a végét – tette hozzá Klopp.

– Ha januárban azt mondják, az utolsó fordulóban még lesz esélyünk a bajnoki címre, azonnal elfogadtam volna – másként közelített a dolgokhoz Jordan Henderson, aki a szünetben csereként beállva járult hozzá a Liverpool győzelméhez.

Nem valószínű, de lehetséges… Maradjunk ennyiben.