Schäfer András meglőtte az első, gyönyörű gólját a Bundesligában

Csodálatos gólt lőtt a 65. percben csereként pályára lépő Schäfer András. A bal szélen az alapvonal közelében becsúszva visszaszerzett egy elveszettnek tűnt labdát, majd két freiburgi védő között elsuhanva kapura tört, és bevágta a rövid alsóba a labdát.

A hetedik Bundesliga-meccsén ez volt az első gólja a magyar válogatott középpályásának, aki igencsak emlékezetesre szabta a előadást.

A meccs szempontjából már nem volt nagy jelentősége Schäfer 90. percben született góljának, hiszen már addig is 3-1-re vezetett az Union Berlin. A sima vendégsiker jókora meglepetést keltett, hiszen a Freiburg a BL-indulást érő negyedik helyről várta a találkozót. A veresége ellenére egyelőre ott is maradt, de az Union egyetlen pontra megközelítette a hatodik helyre fellépve, az ötödik RB Leipzig pedig a vasárnapi meccse után meg is előzheti Sallaiékat az Augsburg elleni pontszerzéssel.