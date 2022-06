Az MLSZ meghozhatja a mindenki számára rossz döntést

– A papírforma szerint nem várhatunk többet hat vereségnél – bocsátotta előre Csányi a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

A magyar válogatott megítélése mégis ott tart, főként az Európa-bajnokságon mutatott jó játékunk és eredményeink miatt, hogy az ellenfelek futballvezetői közül – mindannyiukkal beszéltem a közelmúltban – senki sem veszi biztosra, hogy simán nyer ellenünk. Én is így gondolom: nem lefutott egy meccsünk sem.

Elmondtam a játékosainknak is, amikor Marco Rossi meghívására a minap meglátogattam őket Telkiben, hogy magyar válogatott hasonlóan kedvező esélyekkel régóta nem készült ilyen nagy csapatok ellen – fogalmazott az MLSZ-elnök, aki annak is örül, hogy az elmúlt évek eredményei közé tartozik a fiatalok beépítése is.

– Összetartó, egységes társaság a magyar válogatott, ez a játékosok viselkedéséből, minden megnyilvánulásából látszik. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Marco Rossinak, aki remek közösséggé formálta a csapatot, azért pedig külön elismeréssel adózom, hogy folyamatosan mer behívni és játszatni fiatalokat.

Balogh Botond, Baráth Péter, Bolla Bende­gúz, Kiss Tamás, Sallói Dániel, Schön Szabolcs, Vancsa Zalán kerültek a közelmúltban a felnőttkeretbe. Szoboszlai Dominik is mindössze huszonegy esztendős, továbbá bemutatkozott a válogatottban a huszonkét éves Callum Styles, aki pozitív visszajelzéseket kapott a sajtótól és a szurkolóktól is.