Több mint jutalomjáték, kitaposott út a 2024-es Eb-re

Nekünk tehát igenis van tétje a Nemzetek Ligájának. Amihez Marco Rossi hozzáteszi, nem ajándékba kaptuk a lehetőséget, hanem megdolgoztunk érte. A csoport három klassziscsapata viszont nyűgként tekint a sorozatra. Ebből mindjárt az következik, nemcsak tét, hanem mellé némi esély is mutatkozik. Az persze inkább az álom kategóriája, hogy a papírformát összegyűrve a magyar válogatott ne a negyedik helyen végezzen, de egy éve előzetesen azért sem adott volna senki egy fabatkát sem, hogy a németek Münchenben vért izzadnak ellenünk a döntetlenért.

– Úgy általában, Anglia, Olaszország és Németország mellett ránk alig figyelnek. Mi vagyunk a legkevésbé veszélyes ellenfél, a világranglista is erről árulkodik – hangsúlyozta Rossi. Anglia az ötödik, Olaszország a hatodik, Németország a tizenkettedik a rangsorban, mi pedig csak a negyvenedikek vagyunk. – Ám a meglepetés erejében, mint mindig, most is bízhatunk.

Azt is furcsa érzés, hogy az angolok ellen szinte közvetlen tapasztalat alapján készülhetünk, hiszen tavaly kétszer is találkoztunk velük, azt megelőzőleg viszont több mint tíz éve, 2010-ben. A vb-selejtezőben a 4-0-s budapesti vereség a kijózanodás meccse volt, a Wembley-ben játszott 1-1 viszont az újjáéledő reményé. Természetesen csakis utóbbi jegyében várjuk a mai mérkőzést.

Nemzetek Ligája, a magyar válogatott programja Június 4., 18:00: Magyarország–Anglia

Június 7., 20:45: Olaszország–Magyarország

Június 11., 20:45: Magyarország–Németország

Június 14., 20:45: Anglia–Magyarország

Szeptember 23., 20.45: Németország–Magyarország

Szeptember 26., 20.45: Magyarország–Olaszország

Borítókép: Szalai Ádám továbbra is biztos pont