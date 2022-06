Benedek Tibor nevét viseli a legjobb játékosoknak járó különdíj a budapesti vizes világbajnokság vízilabdatornáján. az erről szóló hírt Molnár Tamás, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA vízilabda-bizottságának tagja jelentette be. A két évvel ezelőtt elhunyt legendával egy csapatban háromszoros olimpiai bajnok Molnár megjegyezte, a szervezet négy éve jutalmazza a legjobbakat, ami önmagában is nagy előrelépés volt, néhány pólósnak a személyes motivációszintjét is tudta emelni.