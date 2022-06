Csercseszov nehéz meccset vár, és a távolság miatt aggódik

Mint arról beszámoltunk, a magyar bajnok Ferencváros a kazah Tobol Kosztanaj ellen kezdi meg a szereplését a Bajnokok Ligája idei kiírásának selejtezőjében. A sorsolást követően Sztanyiszlav Csercseszov a Fradi Média kérdésére elmondta a véleményét a kazah futballról.

– A Tobolt ismerem, és játszottam már Kazahsztánban mérkőzést az orosz válogatott szövetségi kapitányaként, nem volt könnyű meccs. Már a kazahok is képesek jó focit játszani, a világ minden tájáról érkeznek oda légiósok. Az ottani bajnok sem fogja könnyen adni magát. Alaposan fel kell készülnünk. A taktika tekintetében most már a Tobolra hangolunk, de az erőnléti programunkon nem kell változtatni, az megy tovább az eredeti tervek szerint – árulta el a zöld-fehérek vezetőedzője.

Az orosz szakvezető hozzátette, a Magyarország és Kazahsztán közötti távolság kissé aggasztja.

– Ebből az ötösből közel azonos erősségű ellenfelet kaphattunk, de azért Kazahsztán egy kicsit messzebb van. Hajnal Tamás sportigazgatóval és Miroszlav Romascsenko másodedzővel is beszéltem már. Amellett, hogy feltérképezzük az ellenfelet, a kiutunkat is alaposan meg kell szervezni az idegenbeli első mérkőzésre. Problémát okozhat ugyanis a több időzónás eltolódás, s a hosszú utazás – magyarázta Csercseszov, majd a csapat céljairól is beszélt: – Alig várom, hogy újra európai kupameccsen szerepeljünk. A célunk természetesen a Bajnokok Ligája, de egy újabb főtáblás szereplésnek is örülnénk, viszont most a Tobol-meccs a legfontosabb. Senki sem fogja a továbbjutást ajándékba adni.

A párharc első felvonását július 5-én vagy 6-án, a visszavágót egy héttel később rendezik.