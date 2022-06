Gareth Southgate megúszta a magyaroktól elszenvedett megalázást

A The Times ezt írta minderről: „A szurkolók látják a játékosok minőségét, akik közül néhányan Premier League-et és Bajnokok Ligáját is nyertek már, és látják azt is, hogy Southgate nem tudja megszervezni és inspirálni őket. Ez nem egyszerűen a szezon végi kimerültség volt, hanem az ötletek hiánya.” A Daily Star véleményeket is gyűjtött az olvasóitól, és azok többsége egyértelműen a szövetségi kapitány leváltása mellett kardoskodott. A szurkolók egy része azt is nehezményezte a kilátástalan játék mellett, hogy a magyarok ellen Southgate a meccs végén (már 0-3-nál) képes volt egy támadóbb felfogású játékos, Saka helyett beküldeni a pályára egy középső védőt, Maguire-t. „Ez hihetetlenül kínos. Ennyire rosszat még nem láttam. Az a Saka helyett Maguire csere volt Southgate legrosszabb pillanata. Tüntessék el innen, és hozzák ide Pochettinót!” – írta egyikük.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A valóban kínos kudarc mellett is tény azonban, hogy Gareth Sauthgate az utóbbi 55 év legsikeresebb angol szövetségi kapitánya, az irányításával a válogatott negyedik lett a legutóbbi világbajnokságon, és mint említettük, ezüstérmes a tavalyi Európa-bajnokságon. Ezt hangsúlyozta kedden Debbie Hewitt, az FA, az angol szövetség elnöke, aki kijelentette a novemberben kezdődő világbajnokságra utalva:

– Bízunk Gareth-ben, és ez most különösen fontos, mivel az összes verseny közül a legfontosabbhoz közeledünk.

Ezzel egyértelműen eldőlt, hogy az angol válogatott egyik legnagyobb hazai veresége nem befolyásolja a szövetségi kapitány sorsát.

Borítókép: Gareth Southgate csak integet, nem kell búcsúznia (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)