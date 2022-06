Milák Kristóf megmutatta, hogy miért ő a legnagyobb esélyes

Milák szintjén nem volt erős az idő, de az 1:54,10 így is elég volt ahhoz, hogy a legjobb eredménnyel jusson be az elődöntőbe, ahová az erejével szintén tartalékoló Kenderesi Tamás a nyolcadik helyen követte őt.

Kenderesi óriásit hajrázott

Az elődöntőben először Kenderesi állt fel a rajtkőre az első futamban. Szokásához híven lassan kezdett, féltávnál csak a nyolcadik helyen állt, és az utolsó hosszra is hetedikként fordult rá. Aztán jött a legendás hajrá, az utolsó huszonöt méteren óriási iramot diktált és a futama harmadik helyén végzett. Az 1:54,79 több mint két másodperccel elmaradt a még 2017-ben úszott egyéni legjobbjánál, de a döntőhöz elég volt – összesítésben a hatodik helyen ment tovább.

Kenderesi Tamás. Fotó: Kovács Tamás

Milák erőt fitogtatott

Milák ezúttal nem játszadozott senkivel a második elődöntőben, helyette erőt fitogtatott. Az elejétől a végéig vezetve nyert, az amerikai Luca Urlando is csak 175 méterig volt a nyomában, el is fáradt a végére, s még a második helyről is leszorult. Milák 1:52,39-cel győzött, s természetesen a legjobb idővel jutott be a keddi döntőbe, hiszen a második legjobb is 1:54-en kívül rekedt.

Kedden tehát minden bizonnyal megszületik a várva várt első magyar (arany)érem 200 pillangón a budapesti vb-n, s mindjárt kettő lehet belőle.

Ha Milák mellett Kenderesi is odaér a dobogóra, akkor egy döntő alatt megszülethet Magyarország századik érme a vizes vb-k történetében (minden sportágat beleszámolva), hiszen jelenleg 98-nál áll a számláló.

Megvan az első világcsúcs

A két magyar mellett az olasz Thomas Ceccon is óriási tapsot kapott a Duna Arénában. Tegyük hozzá, alaposan rászolgált, hiszen nemcsak megszerezte az aranyérmet a férfi 100 hát döntőjében, hanem megdöntötte az amerikai Ryan Murphy 2016-ban felállított világcsúcsát (az 51,85-öt 51,60-ra faragta).

A 21 éves olasz ezzel az első világrekordot érte el a budapesti vb-n.

Az 1500 gyorson aranyérmes Katie Ledecky is tovább öregbítette hírnevét Budapesten, ugyanis 2013, 2015 és 2017 után negyedszer lett a szám világbajnoka. Korábban 400 gyorson is a negyedik vb-aranyát szerezte meg a Duna Arénában, 800 gyorson pedig már az idei csúcsesemény előtt is négyszeres bajnok volt. Három különböző egyéni számban egyaránt négy világbajnoki címet szerezni egyedülálló teljesítmény.

Vizes vb, úszás, hétfői bajnokok:

Nők: 1500 gyors: 1. Katie Ledecky (amerikai, 15:30,15); 100 hát: Regan Smith (amerikai, 58,22); 100 mell: Benedetta Pilato (olasz, 1:05,93).

Férfiak: 200 gyors: 1. David Popovici (román, 1:43,21); 100 hát: Thomas Ceccon (olasz, 51,60).

A hétfő esti program magyar érdekeltségű elődöntőjében:

Férfi 200 pillangó: 1. Milák Kristóf (1:52,39), 6. Kenderesi Tamás (1:54,79)

Borítókép: Milák Kristóf a budapesti vizes vb-n a Duna Arénában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)